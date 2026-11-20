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El Crystal Palace está a punto de alcanzar un acuerdo con el Chelsea para incorporar a Bernardo Cueva al nuevo cuerpo técnico de Thomas Frank. Tras la llegada de Frank a principios de esta semana, el Crystal Palace se mueve con rapidez para reunir al entrenador danés con varios antiguos colaboradores de confianza de su etapa en el Brentford.

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El Crystal Palace, cerca de acordar la llegada de Cueva desde el Chelsea

El Crystal Palace está cerca de cerrar un acuerdo con el Chelsea para incorporar a Bernardo Cueva al cuerpo técnico del nuevo entrenador Thomas Frank, según BBC Sport. Frank asumió el mando en Selhurst Park a principios de esta semana con un contrato de dos años y medio y ha situado entre sus principales prioridades reencontrarse con quien ya trabajó junto a él en el Brentford.

Las negociaciones entre los dos clubes londinenses para que el Chelsea permita la salida de Cueva están en una fase avanzada y ahora se espera que el acuerdo se cierre pronto. Si se cierran los trámites en las próximas horas, se espera que el mexicano inicie su labor en el centro de entrenamiento del Crystal Palace el jueves por la mañana.

Un papel más amplio en el primer equipo bajo Frank

Aunque Cueva se labró su reputación en el fútbol inglés como especialista en jugadas a balón parado, asumirá un papel más amplio en Selhurst Park. El Crystal Palace quiere que sea entrenador asistente del primer equipo y no limitar su labor a las jugadas a balón parado.

El movimiento reunirá a Cueva con Frank, con quien destacó después de incorporarse al Brentford como analista estadístico en la temporada 2020-21. Al hablar del impacto de Cueva cuando dejó el oeste de Londres en 2024, el director deportivo del Brentford, Phil Giles, dijo: «Bernardo ha hecho un trabajo fantástico para nosotros durante las últimas cuatro temporadas. Su primera temporada terminó con el ascenso a la Premier League y ha desempeñado un papel clave para que ahora llevemos cuatro temporadas consecutivas en la Premier League».

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Una etapa con títulos en Stamford Bridge

Cueva se trasladó a Stamford Bridge antes de la temporada 2024-25 para sustituir a Anthony Barry, tras haber trabajado en el Guadalajara mexicano y en la selección de Noruega. En el Chelsea, se ocupó de la preparación de las jugadas a balón parado y de las reanudaciones del juego, además de ayudar al equipo a lograr la clasificación para la Champions League.

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Su etapa en el oeste de Londres también le dejó títulos importantes: formó parte del cuerpo técnico que ganó tanto la Conference League de la UEFA 2024-25 como la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Ahora se prepara para dejar Stamford Bridge y afrontar un nuevo desafío en la Premier League en el sur de Londres.

Frank reúne a sus colaboradores de confianza en Selhurst Park

Cueva no es el único rostro familiar que se espera que se una al nuevo cuerpo técnico de Frank en el Crystal Palace. El técnico asistente de Inglaterra Justin Cochrane y el preparador físico de Dinamarca Chris Haslam tienen previsto incorporarse tras haber trabajado con Frank en el Brentford.

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Mientras que el Tottenham Hotspur impidió que el Crystal Palace fichara al técnico sueco Andreas Georgson, Paddy McCarthy, que ya trabaja en el club, y el entrenador de porteros Andy Quy, otro antiguo colaborador de Frank en el Brentford, permanecerán en el equipo mientras Frank prepara a sus jugadores para los próximos partidos.