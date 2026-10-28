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Thierry Henry Santos Souza, exdelantero de las categorías inferiores del São Paulo, ha emprendido acciones legales contra el club brasileño y reclama cerca de 5 millones de reales (700.000 libras) de indemnización por la gestión de sus lesiones. El prometedor futbolista de 19 años sostiene que el club de primera división desatendió su bienestar físico durante los diversos contratiempos que sufrió en su etapa en la cantera.

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Un delantero adolescente presenta una demanda laboral

Henry ha llevado a su antiguo club ante la jurisdicción laboral para exigir responsabilidades al São Paulo por presuntos «accidentes laborales» sufridos en sus categorías inferiores, según ESPN Brasil. El delantero llegó al club con 13 años y firmó su primer contrato profesional a los 16, en 2023. Sufrió cinco lesiones distintas que afectaron a las rodillas, el muslo, el tobillo, la mano y la zona púbica. Finalmente, solicitó su salida del club el pasado marzo.

Su equipo legal denuncia negligencia médica

Los abogados del adolescente han acusado al club de «negligencia médica». Señalan un episodio de enero en el que unas pruebas realizadas a través de un seguro médico privado revelaron osteítis de pubis y edema glúteo, pero el personal del club lo incluyó en un «programa de entrenamiento preventivo» antes de autorizarle a entrenar. También sostiene que el año pasado los médicos le dieron permiso para jugar apenas ocho días después de que unas pruebas detectaran un déficit muscular del 34 % en el cuádriceps derecho.

A través de sus abogados, el jugador declaró: «La disputa aquí no es si el deportista estaba lesionado, algo que el propio club admite por escrito, sino por qué un empleador de élite con un departamento médico estructurado registró una rotura de ligamentos como “tendinopatía de Aquiles”, dio por curadas lesiones antes de que sanaran y respondió a una osteítis de pubis con “trabajo preventivo”».

La cláusula de rescisión pone de relieve el potencial perdido

El joven responsabiliza al club de «fallos médicos» que truncaron su carrera y señala la cláusula de rescisión de 60 millones de euros (360 millones de reales) incluida en su contrato de 2023. Su defensa legal afirmó: «El contrato revela lo que el propio club preveía para el deportista: un delantero de 1,93 metros de altura con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros para clubes extranjeros y una escala salarial vinculada a su ascenso al primer equipo. Esa es la trayectoria profesional que la gestión médica comprometió».

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Su reclamación formal asciende a 4.247.291,80 reales por ingresos dejados de percibir, vacaciones no pagadas, daños morales, cláusulas penales contractuales y gastos médicos pasados y futuros. La cifra se acerca a los 5 millones de reales al añadir un 15 % en honorarios legales. Sin embargo, fuentes de la cantera en Cotia aseguraron que, tras renovar su contrato, el delantero mostró falta de dedicación, esfuerzo y compromiso, lo que llevó a los entrenadores a darle cada vez menos protagonismo.

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El gigante brasileño espera la notificación oficial

El São Paulo aún no ha recibido oficialmente la documentación judicial y, por tanto, no conoce formalmente las acusaciones concretas contra su personal médico. Los responsables del club tienen previsto examinar a fondo el expediente cuando reciban la notificación, antes de pronunciarse públicamente sobre la disputa. La decisión de la jurisdicción laboral sobre el historial médico del delantero determinará si el equipo brasileño debe afrontar un cuantioso pago de seis cifras.