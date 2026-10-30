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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Traducido por

Thierry Henry alucina con la actuación «de locos» de Jude Bellingham y el Real Madrid reabre por completo la lucha por el título de Liga con su victoria en el Clásico

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El exdelantero del Barcelona Thierry Henry ha elogiado al Real Madrid tras su decisiva victoria por 2-1 en el Clásico ante su antiguo club. El francés quedó especialmente impresionado con Jude Bellingham y calificó de «auténtica barbaridad» la actuación dominante del internacional inglés en el centro del campo.

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Henry elogia a un Real Madrid compacto

Henry ha reconocido que le impresionó mucho el planteamiento táctico del Madrid en su decisiva victoria por 2-1 en el Clásico ante su exequipo, el Barcelona. Tras el gran partido del fin de semana, el francés señaló que era la primera vez este año que veía al Madrid jugar de forma tan compacta y sólida.

Según Henry, fue increíblemente difícil superar al Real Madrid, que concedió muy pocas ocasiones claras y, al mismo tiempo, resultó muy peligroso al contraataque. Pese a su afinidad natural con el Barcelona, Henry no dudó en reconocer la gran actuación colectiva del equipo de la capital.

La actuación de Bellingham fue una barbaridad

Aunque Kylian Mbappe acaparó los titulares con dos goles y el premio oficial al mejor jugador del partido, Henry reservó elogios especiales para el internacional inglés Bellingham. El exdelantero del Arsenal quedó maravillado con la aportación del centrocampista en todas las facetas del juego durante la decisiva victoria. En declaraciones a Betway, Henry explicó hasta qué punto valoraba su extraordinaria actuación individual.

«Era la primera vez este año que veía jugar así al Real Madrid», señaló Henry. «Estuvo compacto, concedió pocas ocasiones, fue muy difícil de superar y se mostró sólido al contraataque».

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«Kylian Mbappe marcó dos goles y fue elegido mejor jugador del partido, pero ¿Jude Bellingham? Vaya. Su forma de jugar me recordó al partido de Inglaterra en México. Aguantaba el balón, se zafaba de rivales, provocaba faltas, encontraba un pase o avanzaba él mismo. Tengo que reconocerle muchísimo mérito: su forma de jugar fue una auténtica barbaridad».

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Mourinho responde a sus críticos

La decisiva victoria también supuso un importante golpe sobre la mesa para Mourinho, que había llegado al gran partido bajo presión externa. Henry señaló que había dudas sobre si el reconocido entrenador aún podía estar a la altura en los grandes escenarios, pero que este resultado demostró claramente que conserva sus cualidades tácticas.

«Hay que felicitar a Mourinho», añadió Henry. «Había dudas sobre si todavía podía hacerlo y demostró que sí. Sabían que no podían permitirse perder, porque una distancia de nueve puntos con esa diferencia de goles habría sido muy difícil de remontar».

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«Todavía queda mucho camino por recorrer. Todo el mundo pensaba que sería muy difícil frenar al Barcelona, pero por eso es tan complicado predecir estas cosas. El Barcelona estuvo extraordinario en los diez primeros partidos y, de repente, pierde contra el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Por supuesto, siempre apoyaré al Barcelona en España y nunca es agradable perder el Clásico, pero tengo que reconocerle el mérito al Real Madrid».

La lucha por el título sigue siendo imprevisible

El resultado ha dejado completamente abierta la lucha por el título de Liga. El Real Madrid ocupa actualmente el tercer puesto de la clasificación, con 24 puntos en diez partidos. Mientras tanto, esta es la primera derrota liguera de la temporada para el equipo de Hansi Flick. Aunque sigue en lo más alto de la tabla con 27 puntos, la ventaja del Barcelona sobre el Atlético de Madrid, segundo clasificado, se ha reducido a solo dos puntos.