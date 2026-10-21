Thibaut Courtois tiene un mensaje claro para el seleccionador Mark van Bommel: «Nadie me tiene que...»

Aunque Thibaut Courtois no estuvo con Bélgica en el debut del seleccionador Mark van Bommel, la puerta a su regreso está abierta de par en par. Sin embargo, eso no significa que vaya a recuperar de inmediato la titularidad en la portería.

Así se desprende de las palabras del guardameta de 34 años en DAZN. «Quizá pensaba retirarme de la selección después del Mundial. Pero debo decir que este Mundial fue uno de los torneos más bonitos que he vivido con Bélgica. Fue un grupo fantástico».

Por tanto, Courtois sigue siendo internacional, aunque no participó en el último parón de selecciones. El belga necesitaba darle descanso a su cuerpo y renunció a disputar los partidos de la Liga de Naciones contra Francia, Italia y Turquía. «Había dicho que quería descansar», explicó Courtois.

«Me pareció que aquel primer parón de selecciones tenía un calendario muy cargado. Por lo que he oído de los jugadores, así fue. Después tienes que volver enseguida a tu club y los partidos se suceden rápidamente. Italia, Francia, Turquía… Son partidos difíciles. En ese momento era demasiado, sobre todo porque había sufrido dos lesiones musculares en poco tiempo. Aquí tuve una semana de descanso y pude recargar las pilas».

Para Van Bommel, aquello no supuso ningún problema, según cuenta Courtois. «Dejó claro que mi ausencia no era un problema. Senne (Lammens, nota de la redacción) y Maarten (Vandevoordt, nota de la redacción) lo hicieron bien. Si regreso para los partidos de clasificación para la Eurocopa, le corresponderá a él decidir a quién quiere alinear».

Courtois no da por hecho que volverá a ser la primera opción en cuanto regrese. «Nunca he ido a la selección esperando jugar sí o sí. Por supuesto, conozco mis cualidades y sé que puedo ser importante. Pero la competencia siempre es buena».

«Nadie tiene que garantizarme la titularidad. Si Senne Lammens, Maarten Vandevoordt o Mike Penders lo hacen bien y él prefiere contar con ellos, no habrá ningún problema. En cualquier caso, en Bélgica no nos faltan porteros», concluyó.