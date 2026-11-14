Thibaut Courtois busca hacerse con el control de un club italiano en una sorprendente operación mientras la estrella del Real Madrid amplía su imperio empresarial

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El portero del Real Madrid Thibaut Courtois busca ampliar su creciente cartera de negocios con una oferta para adquirir el Reggiana, equipo de la Serie C. El fondo de inversión del internacional belga, NXTPLAY Capital, ha presentado una propuesta para comprar el 100 % de las acciones del club italiano.

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Courtois prepara una oferta para hacerse con un club italiano

Courtois podría convertirse pronto en propietario de un equipo de fútbol italiano. Su fondo de inversión, NXTPLAY Capital, ha presentado oficialmente una oferta para comprar el Reggiana, de la Serie C. Según varios medios italianos, entre ellos Sky Sport Italia y La Gazzetta dello Sport, el fondo ha presentado una propuesta formal. Su ambicioso objetivo es adquirir el 100 % de las acciones del club y asumir el control total.

La operación supone un paso importante para el veterano portero en la propiedad de entidades deportivas. Courtois busca ampliar su influencia empresarial mientras continúa su carrera como futbolista en España.

Construir un club para la comunidad

Courtois creó NXTPLAY Capital junto a su socio Gonzalo Vila en 2025. El fondo de capital privado se centra especialmente en inversiones estratégicas en deporte, medios de comunicación, tecnología y marcas de consumo.

El futbolista del Madrid ha expuesto una visión clara para el equipo italiano, con la promesa de estrechar sus vínculos con la comunidad local. «Queremos construir algo de lo que la gente de Reggio Emilia pueda sentirse orgullosa: ambicioso en el campo, cercano a la comunidad y hecho para perdurar», explicó Courtois.

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El desarrollo del talento local también es una gran prioridad para el nuevo proyecto en Italia. «Ofrecer a los jugadores jóvenes el entorno adecuado para crecer estará en el centro de todo lo que hagamos», añadió.

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Una cartera de inversiones deportivas en expansión

Si la adquisición se concreta, el Reggiana no será el primer club de fútbol de la creciente cartera de NXTPLAY Capital. El fondo ya cuenta con inversiones estratégicas en otros equipos europeos.

Actualmente tiene participaciones en el club francés Le Mans FC y en el belga KRC Genk. Courtois y Vila están aprovechando estas inversiones estratégicas para construir una red más amplia de clubes.

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Incorporar un histórico equipo italiano a esa red supone toda una declaración de intenciones por parte del portero belga. El Reggiana compite actualmente en la Serie C, pero una nueva inyección financiera podría ayudarle a progresar.

A la espera de una oferta vinculante oficial

Pese al claro interés de Courtois y sus socios, el estado exacto de las negociaciones para la adquisición sigue siendo algo incierto. El actual propietario del Reggiana, Romano Amadei, ha aclarado públicamente la situación de la venta.

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Amadei confirmó que, aunque NXTPLAY Capital está muy interesado, la actual directiva aún no ha recibido una oferta plenamente vinculante por el club de fútbol. La dirección del equipo italiano está actuando con cautela.