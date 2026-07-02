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Senegal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Thiao responde al seleccionador de Bélgica: «Después de la victoria, es más fácil hablar»

Belgium vs Senegal
Belgium
Senegal
World Cup
P. Thiaw
R. Garcia
Bélgica
Senegal
EE. UU.
Francia

El seleccionador de Senegal pasa página tras la eliminación del Mundial

Babi Thiaw, seleccionador de Senegal, respondió a las declaraciones de su homólogo belga, Rudi García, tras la eliminación de los Leones de la Teranga del Mundial 2026.

Senegal ganaba 2-0 en el partido de dieciseisavos disputado ayer, pero Bélgica empató en los minutos finales. En la segunda prórroga, Yuri Tielemans marcó de penalti el 3-2 que clasificó a Bélgica para octavos.

Tras el partido, Rudi García declaró: «No se ganan partidos solo con 11 jugadores. Ajustamos el juego en la segunda parte, reducimos los errores y, aunque encajamos el 2-1, mejoramos. Conocemos a estos equipos: al final pierden su estructura».

Y añadió: «También sabíamos que, con una ventaja de 2-0, intentarían proteger el resultado con todas sus fuerzas, lo cual, en mi opinión, es un grave error. Me recordaron que, cuando vamos ganando 2-0, no hay que hacer eso. Porque cuando encajas un gol como el que ellos encajaron con el 1-2, el carácter del partido cambia por completo».

En la rueda de prensa, Thiaw respondió a las palabras de García, según «Foot Mercato»: «Esa es su opinión, no la mía. Estábamos en una buena situación. Después de ganar, es más fácil hablar».

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Y añadió: «Hay que aceptarlo, ver el partido y analizar dónde nos equivocamos. Este torneo ya terminó. Debemos seguir adelante, estudiarlo con calma, ver dónde fallamos e intentar corregirlo la próxima vez».

Bélgica se medirá en octavos a Estados Unidos, que venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina.


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