La selección holandesa perdió 0-1 ante Argelia el miércoles. Jorrel Hato fue criticado por el gol encajado, pero Theo Janssen también responsabiliza a Quinten Timber.

Anis Hadj Moussa decidió el partido al final: recortó hacia adentro y colocó el balón con la izquierda en la escuadra. Hato podría haber hecho más, pero Janssen añade en De Oranjezomer que también Timber falló.

«Pero hay más que no lo están haciendo bien. Timber tampoco lo está haciendo bien, él tiene que cerrar la línea para que no pueda entrar tan fácilmente. Si sabes que este jugador es zurdo y que siempre se recorta hacia dentro para disparar al segundo palo, entonces deberías obligarle a ir hacia la banda».

«Que dé un centro; tenemos gente en el área. Pero no lo hace y le da ventaja a Hadj Moussa», critica Janssen. «Lo hace todas las semanas; lo hemos visto en el Feyenoord. Hay que defender mejor».

Holanda perdió así el partido de despedida antes del Mundial. «Ese partido hay que aceptarlo. Creo que hicieron doce cambios, casi todos jugaron. Eso ya es algo especial, en un partido así», continúa Janssen.

«Pero no deja buen sabor de boca. Quieres despedirte por todo lo alto y no lo has hecho, así que ahora todos van al Mundial con la sensación de “¿No será que…?”».

La Copa del Mundo arranca para Holanda el domingo ante Japón, y antes, el lunes, jugará un último amistoso en Nueva York contra Uzbekistán.