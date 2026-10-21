Theo Janssen: «Tiene tantas ganas de ser importante para el Feyenoord que acaba forzando demasiado las cosas»

Theo Janssen consideró que Oussama Targhalline fue el jugador más destacado del equipo de Róterdam en el Real Betis - Feyenoord (1-0). Así lo afirmó en Ziggo Sport. En cambio, se mostró más crítico con Luciano Valente y Gjivai Zechiël.

«Targhalline me pareció, de hecho, uno de los mejores», comenzó Janssen. «Sobre todo cuando no tenían el balón».

«Era quien no dejaba de marcar de cerca a su hombre, se anticipaba e interceptaba balones, lo que permitía al Feyenoord salir al contraataque. Aunque después cometían errores en la transición, creo que jugó un partido realmente bueno».

«Valente no me pareció que jugara muy bien, aunque tampoco mal», continuó Janssen. «Trabajó muy duro y se esforzó. Intentó llevar la iniciativa y ser importante para el equipo, pero quizá por eso acaba forzando un poco demasiado».

Zechiël, que había sido uno de los jugadores más destacados del Feyenoord en las últimas semanas, tampoco disputó su mejor partido. Justo antes del descanso pudo adelantar al equipo de Róterdam, pero su remate desde cerca se fue por encima de la portería.

«Creo que Zechiël hizo un partido aceptable, no malo», valoró Janssen. «Sí que le cuestan algunas acciones defensivas; de vez en cuando deja escapar a su marcador».

El Feyenoord no tiene mucho tiempo para analizar la derrota en la Liga de Campeones, porque ya tiene programado otro partido crucial. El domingo, el equipo de Giovanni van Bronckhorst visitará al PSV en el gran duelo de la Eredivisie.