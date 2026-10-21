Theo Janssen llega a una conclusión sorprendente: «El Feyenoord no lo echa de menos en absoluto»

Theo Janssen cree que el Feyenoord no lamentó durante mucho tiempo la marcha de Ayase Ueda. Así lo afirmó en la previa del duelo de la Liga de Campeones entre el Real Betis y el Feyenoord en Ziggo Sport.

Según el analista, eso tiene mucho que ver con la vertiginosa evolución de Nacho Ferri. El español de 22 años, fichado del KVC Westerlo por 9 millones de euros, tuvo un comienzo difícil en Róterdam, pero ya ha empezado a rendir bien.

«Tengo que decir que Ferri también lo está haciendo bastante bien», responde Janssen cuando le preguntan si en el Feyenoord ya echan de menos a Ueda. El japonés fichó por el Lille OSC en el último momento del pasado verano, en una operación por la que el club francés pagó 15 millones de euros.

«Ferri es un tipo de jugador distinto a Ueda, que se mueve mucho más dentro del área», prosigue Janssen. «Ferri también es fuerte físicamente, corre muchísimo y trabaja muy duro. Hace muchos desmarques, así que son perfiles completamente diferentes».

«Ferri encaja muy bien en el juego que practica ahora el Feyenoord. Así que no, el Feyenoord no echa de menos a Ueda», concluye Janssen.

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Ferri suma ya seis goles en ocho partidos de la Eredivisie con el Feyenoord. Con esa cifra, comparte actualmente el liderato de la tabla de goleadores de la competición.

En la Liga de Campeones, Ferri aún espera su primer gol. En la visita al FC Barcelona (5-1) creyó haber marcado, pero su tanto fue anulado tras la intervención del VAR. El miércoles por la noche, Ferri tendrá otra oportunidad en España, frente al Real Betis.