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Theo JanssenDe Oranjezomer
Bart DHanis

Traducido por

Theo Janssen lanza un ataque frontal contra Wout Weghorst con una diatriba sin precedentes

El analista Theo Janssen mostró el viernes en el «Oranjecafé» de Talpa, conducido por Sam van Royen, que no es fan de Wout Weghorst.

Durante el programa, Van Royen recordó que Weghorst había anunciado que no vería la final del Mundial, pues aún le duele la eliminación de Países Bajos.

Sin embargo, Janssen no se lo creyó y respondió con dureza: «Esa declaración es para la galería».

«Cualquier aficionado al fútbol verá ese partido, por mucho que le duela», añade. «Si vuelves a ver sus entrevistas, siempre hay algo. Exagera muchísimo».

«Respeto su carrera, pero no es un gran jugador y no hay que magnificar lo que hace», añade el exfutbolista.

«Weghorst es solo un delantero más. Por suerte, nunca jugué con él. Si lo hubiera visto en el banquillo con una Biblia, le habría quitado el libro. Respeto su fe, pero no hay que exhibirla. Eso muestra que solo quiere llamar la atención», concluye Janssen.

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