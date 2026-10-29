De Treffers dio la gran sorpresa el jueves por la noche en la primera ronda de la Copa de los Países Bajos Eurojackpot. El equipo dirigido por Theo Janssen venció por 1-0 en el Sportpark Zuid al Heracles Almelo, líder de la Keuken Kampioen Divisie. Sebastiaan van Bakel marcó el único gol ante el conjunto de Almelo, que terminó con diez jugadores tras la expulsión de Ivan Borac.

El equipo local dejó claro desde el principio que no le intimidaba el Heracles, que presentó un equipo B al completo. De Treffers salió con intensidad y generó varias ocasiones desde los primeros minutos. Bas Brussaard disparó rozando el poste al cuarto de hora, mientras que Tim Waterink y Van Bakel también crearon peligro.

El Heracles fue haciéndose poco a poco con el control del partido e intentó adueñarse de la iniciativa mediante jugadas combinadas. Tristan van Gilst lanzó una falta por encima del larguero, mientras que Borac remató un córner y se topó con el portero. La ocasión más clara fue para Willem den Dekker, que disparó muy alto desde cerca para De Treffers.

Poco antes del descanso, el Heracles volvió a salvarse de encajar un gol. Brussaard disparó con fuerza desde la derecha y el portero Timo Jansink desvió el balón con la punta de los dedos al larguero. Pese a las ocasiones de ambos equipos, el marcador seguía 0-0 al descanso.

De Treffers había realizado siete disparos antes del descanso, por cinco del Heracles, pese al 61 % de posesión de los visitantes. Tras la reanudación, el Heracles tomó la iniciativa. Jeff Reine-Adélaïde creyó haber marcado en el minuto 54, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Un minuto después, el Heracles sufrió un duro revés. Borac detuvo el balón con la parte superior del brazo y recibió su segunda tarjeta amarilla, por lo que los visitantes tuvieron que continuar con diez jugadores. El Heracles hizo entonces tres cambios, pero no pudo evitar que De Treffers golpeara.

En el minuto 61, Van Bakel rompió el empate. Kane Keizer puso un centro raso desde la derecha y el delantero se adelantó a Vicente Robles para enviar el balón al fondo de la portería defendida por Jansink: 1-0. El Sportpark Zuid estalló de alegría.

De Treffers dispuso después de excelentes ocasiones para sentenciar el partido. Jansink detuvo un disparo de Keizer y, poco después, Jari van Ginkel estrelló el balón en el larguero tras un córner. En el campo de Groesbeek, cada vez más cubierto de niebla, el Heracles aún logró lanzar una ofensiva final pese a su inferioridad numérica. Cuando desde la banda el balón ya apenas se distinguía, N'Djoli cabeceó ligeramente por encima del larguero a dos minutos del final.

De Treffers resistió y dejó al Heracles fuera de la copa con una eliminación especialmente dolorosa. Gracias a esta sorpresa, el equipo de Janssen alcanza la segunda ronda.

Resultados de los otros partidos:

GVVV – Noordwijk: 3-0

Hoek – Sparta Nijkerk: 4-2

Purmersteijn – Gemert: 2-0 (tras la prórroga)

ACV Assen – AFC: 1-2 (tras la prórroga)