Jan Paul van Hecke es en este momento el eslabón más débil de la selección neerlandesa. Así lo cree Theo Janssen, según contó en el programa Rondo de Ziggo Sport.

Tanto contra Alemania (1-1) como contra Serbia (victoria por 1-2), Van Hecke formó la pasada semana la pareja de centrales junto a Virgil van Dijk. Pero el zelandés de nacimiento no impresionó realmente a Janssen.

«En el último partido me llamó la atención que construyen bastante con tres hombres: Van Hecke, Van Dijk y Van de Ven», comienza Janssen en su análisis. «Eso se ve muy claramente en la forma de jugar».

«Solo que entonces te pones a mirar de forma crítica el papel de Van Hecke. Y en realidad oigo a muy poca gente hablar de ello, pero para mí Van Hecke es en este momento, con diferencia, el eslabón más débil que tenemos en la selección neerlandesa. Con balón, pero también en defensa».

«Juega muchísimos balones sencillos en corto, no conduce hacia adelante y muestra muy poca iniciativa. Tiene muchísima tendencia a quedarse por dentro. Ese es el problema que tengo yo con Van Hecke».

«En cuanto tiene que irse a jugar al costado, porque Dumfries ya está proyectado hacia arriba, es tremendamente vulnerable. Es muy lento y su timing no siempre es bueno. Eso es algo que me llamó la atención de él todo el tiempo: pierde muchísimos balones en pases de diez a quince metros por dentro».

Como ejemplo, se muestra una acción del minuto 89 contra Serbia. Van Hecke quiere iniciar la jugada desde atrás desde su propia área, pero eso acaba provocando una pérdida de balón en una zona peligrosa.

«Pero en serio, ¿qué estás haciendo, hombre?», reacciona Janssen, lleno de incredulidad. «Ese balón tiene que ir al delantero, pero él quiere volver a salir jugando desde atrás. Si Timber está en forma, Xavi tiene que ponerlo ahí de inmediato. La pareja Dumfries - Van Hecke no tiene ninguna opción».