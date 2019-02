Theo Hernández: “Estoy preparado para ir al Real Madrid a darlo todo”

El lateral pertenece al club blanco y está cedido esta temporada en la Real Sociedad. Reguilón ha explotado en Concha Espina durante su cesión

Theo Hernández compareció este miércoles en rueda de prensa desde Zubieta, donde analizó toda la actualidad de la Real Sociedad. Y de rebote, también la del Real Madrid. Y es que el lateral izquierdo fue preguntado acerca de la posibilidad de retornar al club blanco después de agotar su cesión en Anoeta. Y Theo Hernández no cerró ni mucho menos la puerta.

"No me inquieta la aparición de Reguilón en el Real Madrid, estoy pensando en el presente y en la Real Sociedad. Soy feliz aquí, y el año que viene preparado para ir al Real Madrid a darlo todo", explicaba el lateral francés.

Theo Hernández fue cedido al conjunto txuri-urdin durante el pasado mes de agosto durante una temporada tras apenas una sola campaña de blanco. "Puede pasar que me quede en la Real Sociedad, pero de momento no pasa, vivo el presente, en junio es cuando se verá si vuelvo al Real Madrid, ahí se verá si quiero seguir aquí o no", explicó en la rueda de prensa.