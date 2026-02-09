The United Strand: Cómo el viral reto del corte de pelo de los aficionados del Manchester United puso de manifiesto la insoportable inconsistencia de los Red Devils.

A estas alturas, probablemente ya hayas oído hablar del desafortunado aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo hasta que los Red Devils ganaran cinco partidos seguidos.

Seguramente no podía imaginar el impacto que su promesa tendría en la cultura de los aficionados al fútbol, ni tampoco en la trayectoria de su vida, ya que ahora millones de personas lo siguen en las redes sociales y las grandes figuras de este deporte saben perfectamente quién es.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre The United Strand, el peludo viaje viral de un aficionado hacia la notoriedad futbolística:

Contenido

¿Qué es The United Strand? El reto capilar del aficionado de los Red Devils Frank Ilett

The United Strand es el nombre de una sensación en Internet que surgió tras una declaración pública realizada por Frank Ilett, un aficionado del Manchester United que lleva mucho tiempo sufriendo.

Frustrado por la inconsistencia en el campo de sus queridos Red Devils, Ilett prometió en octubre de 2024 que no se cortaría el pelo hasta que ganaran cinco partidos seguidos. Ni él, ni tampoco quienes le siguen, imaginaban que 16 meses después seguiría atado a esa solemne declaración.

El afro cada vez más voluminoso de Ilett pronto se convirtió en un chiste recurrente entre los aficionados al fútbol, como un barómetro peludo de la inconsistencia del United, y varios medios de comunicación nacionales e internacionales reconocieron el efecto que su pacto viral estaba teniendo en la cultura de los aficionados al fútbol.

«En realidad, empezó como una broma», explicó Illett a Sky Sports. «Pensé que sería divertido, para aportar un poco de humor a lo que era un momento doloroso para los aficionados del Manchester United».

Sin embargo, por desgracia para Ilett, no todo el mundo lo vio con humor y, de hecho, fue agredido por otro aficionado mientras asistía a la victoria por 2-1 del United contra el Chelsea en Old Trafford en septiembre de 2025.

«Mi intención nunca fue destacar los defectos del Manchester United, sino difundir positividad y humor», insistió Ilett.

¿Cuándo comenzó el reto capilar de los aficionados del Man Utd?

El reto del corte de pelo United Strand comenzó oficialmente el 5 de octubre de 2024.

Eso significa que el pelo de Ilett ha cubierto los mandatos de tres entrenadores diferentes del Manchester United hasta ahora (Erik ten Hag, Ruben Amorim y ahora Michael Carrick).

A fecha de publicación, el 9 de febrero de 2026, el reto capilar lleva 492 días en marcha, es decir, un año, cuatro meses y siete días.

¿Cuándo terminará el reto?

Muy buena pregunta. En términos sencillos, el reto terminará tan pronto como el Manchester United gane cinco partidos seguidos.

Tras su victoria sobre el Tottenham el 7 de febrero, la cuarta victoria consecutiva del equipo, existe la posibilidad de que la pesadilla capilar de Ilett termine si los Red Devils ganan su próximo partido contra el West Ham el martes 10 de febrero de 2026.

De hecho, se han confirmado los planes para un vídeo «watchalong» e Ilett parece estar aliviada de que el final esté potencialmente cerca, diciendo: «Carrick está al mando, este pelo va a desaparecer pronto, el West Ham es el siguiente, cuatro de cinco hechos: es la primera vez que son cuatro seguidos desde que empecé el reto. ¡Esta vez va a suceder! Muchísimas gracias a Carrick, gracias, gracias, gracias.»

Para aquellos que lo deseen, el partido del Manchester United contra el West Ham se retransmitirá en directo por TNT Sports 1 y TNT Sports Ultimate en el Reino Unido, mientras que los aficionados de Estados Unidos podrán verlo en directo por Peacock.

Partidos del Manchester United en la televisión del Reino Unido

Partido del Manchester United en la televisión de Estados Unidos

¿Cuándo fue la última vez que el Man Utd ganó cinco partidos seguidos?

Por mucho que los aficionados del Aston Villa se burlaran del United Strand cuando los Villans lograron 11 victorias consecutivas durante la temporada 2025-26, ganar cinco partidos seguidos es una tarea difícil incluso para los mejores equipos, especialmente en una liga de élite como la Premier League.

Hay que remontarse a febrero de 2024 para encontrar la última vez que el Manchester United logró una racha de cinco victorias consecutivas.

La racha de cinco partidos comenzó con una victoria sobre el Newport County en la FA Cup, a la que siguieron victorias contra el Wolves, el West Ham, el Aston Villa y el Luton Town.