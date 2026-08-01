The Times revela el megasalario que Infantino tenía en mente para sí mismo

Una revelación llamativa de The Times sobre Gianni Infantino este fin de semana. El jefe de la FIFA habría percibido, con su plan en torno a FIFA Forward Enterprise, un salario de más de 30 millones de euros más bonificaciones.

Infantino había concebido la idea de vender, con la filial FIFA Forward Enterprise, el veinte por ciento de los derechos del Mundial. Con ello, la FIFA podría haber ingresado cerca de 3.650 millones de euros.

Los 211 estados miembros de la FIFA en total podían votar sobre la lucrativa idea de Infantino. A los países que votaran a favor se les prometía una cantidad de 35 millones de euros. Los opositores debían conformarse con casi nueve millones de euros.

Entretanto, ha quedado claro que el plan, duramente criticado, ha sido descartado. Infantino ha subrayado constantemente que no se enriquecería, pero según diversos medios eso ha resultado ser dudoso.

The Times calcula que Infantino recibiría un salario de 30 millones de euros más bonificaciones como consecuencia de FIFA Forward Enterprise. Una cantidad muy superior a su salario habitual como jefe de la FIFA, de tres millones de euros.

Los planes filtrados han caído muy mal, entre otros, en la UEFA y la CONCACAF. También varios patrocinadores de la FIFA están seriamente preocupados por la forma de trabajar de Infantino.

También desde los medios llegan duras críticas a Infantino. El alto dirigente suizo, sin embargo, por ahora no tiene intención de dar un paso al lado en la FIFA.