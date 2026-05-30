The Telegraph revela detalles dolorosos sobre el accidente de Raheem Sterling: «Una fuente cercana a él dijo…»

En Inglaterra se habla mucho de la detención de Raheem Sterling. El delantero del Feyenoord chocó el jueves por la mañana con su Lamborghini en Hampshire y se sospecha que conducía drogado. The Telegraph añade un nuevo y doloroso detalle.

Sobre las 9:00, el futbolista impactó contra la barrera de seguridad de la M3; no hubo heridos. Se le acusa de conducir bajo los efectos de las drogas.

Además, se le investiga por conducción temeraria, posesión de una sustancia de clase C y negarse a entregar una muestra para análisis. Quedó en libertad bajo fianza mientras avanza la investigación. En el Reino Unido, la clase C incluye tranquilizantes, algunos somníferos, esteroides anabólicos, óxido nitroso y GHB.

Según The Telegraph, su estado mental habría influido: el jugador atraviesa un momento delicado por su actual etapa profesional.

«Una fuente cercana a Sterling afirmó que la presión derivada del repentino final de su carrera como jugador de élite había afectado a su bienestar», se puede leer.

Aunque ha seguido entrenando con un preparador personal, lleva dos temporadas sin una preparación regular con ningún equipo, ni en el Feyenoord ni en sus anteriores clubes, Arsenal y Chelsea. Sus actuaciones no han cumplido las expectativas y eso le ha afectado.

Ahora busca equipo, y aunque Feyenoord aún conversará con él, su continuidad en Róterdam parece descartada.