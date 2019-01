The Strongest busca a su nuevo 10 para la Libertadores

El cuerpo técnico del club boliviano decidirá entre Castro y Cardozo al nuevo jugador que llevará la 10 tras el retiro de Escobar.

El cuerpo técnico de The Strongest decidirá entre Raúl Castro y Rudy Cardozo al nuevo portador de la camiseta 10 que en los últimos años tuvo como dueño a Pablo Daniel Escobar, ahora entrenador del equipo atigrado.

Durante estos primeros días de entrenamiento del conjunto oro y negro se desató la polémica sobre quién tendría que ser el nuevo 10 del Tigre de aquí para adelante tras el retiro de Escobar.

Parte de la directiva de The Strongest sugirió que por este año ya no se use la 10 en homenaje a Escobar quien la portó durante ocho años desde que regresó a filas atigradas.

Sin embargo, la Conmebol obliga a los clubes a inscribir a sus jugadores con los dorsales correspondientes del 1 al 30, del 1 al 11 sí o sí debe tener dueño, mientras que pueden quedar números vacantes a partir del 12 para llenarlos durante la competición.

Es por eso que el cuerpo técnico tendrá la tarea de elegir al nuevo 10 y hay dos candidatos que son Raúl Castro y Rudy Cardozo.

Castro tendría la ventaja de ser el nuevo 10 porque está cinco años en el club y es el amo del mediocampo por sus dotes como futbolista que lo hicieron prácticamente intransferible a otro equipo.

Cardozo también tiene opciones porque jugó con ese número cuando fue parte de Bolívar y de Wilstermann, clubes en los que se destacó muchos años.

Respecto al cintillo de capitán, el nuevo dueño del mismo sería el portero Daniel Vaca quien tiene contrato con el club hasta diciembre y ya fue capitán varias veces cuando Escobar no pudo jugar.