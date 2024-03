The Real Hardcore Fan Club: Conoce a Basil, el único hombre de la banda azul del Chelsea femenino y su mayor fanático

En 2024, Heineken tiene la misión de redefinir lo que significa ser un verdadero fanático del fútbol, arrojando luz sobre las diferentes caras que componen el fandom moderno y celebrando las diferentes formas en que expresan su devoción por el deporte y el equipo en el que viven.

El fan incondicional número tres de nuestra serie única es Basil, la banda azul unipersonal femenina del Chelsea. Un personaje descomunal para quien el día del partido es un evento que dura todo el día, comenzando con su propia rutina y rituales y terminando sólo cuando sus queridos Blues tienen todo el apoyo que merecen.

Conoce a Basil.

El artículo sigue a continuación

Es una noche de miércoles muy fría en el rincón azul del suroeste de Londres. Los focos de Stamford Bridge iluminan el cielo nocturno, la energía del fútbol europeo entre semana es palpable a nuestro alrededor, y con razón... mientras el Chelsea se prepara para enfrentar al Real Madrid en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Es un gran partido para ambos equipos.

Justo después del segundo grupo de azafatas, alrededor de la pasarela hacia la tribuna este, se había formado una multitud frente a la megatienda del club. No hubo lanzamiento de nuevo kit esta noche, ni apariciones especiales de jugadores, entonces, ¿por qué tanto revuelo? Entre la multitud se puede escuchar a un caballero mayor vestido de pies a cabeza con el azul de Chelsea y adornado con bufandas gritando “up the Chels”. Su nombre es Basil Goode, y él es la razón por la que todos están aquí tan temprano... para conocer al hombre de la banda azul... el MAYOR fanático del Chelsea Women.

Heineken

El Chelsea Football Club siempre ha sido parte de la vida de Basil. Comenzó a ir a Stamford Bridge a la edad de 13 años, a mediados de los 70, durante los (buenos) tiempos de Peter Osgood, Ian Hutchinson y David Webb. Con el paso de los años y a pesar del éxito sin precedentes del club, Basil comenzó a sentirse desconectado del club al que había apoyado todos esos años y se desilusionó un poco con el fútbol masculino en general.

“Los jugadores se distanciaron más, se alejaron más de la comunidad, los boletos se volvieron más caros, la atmósfera se volvió más tranquila y todas las nuevas reglas y expectativas quitaron parte de la diversión del juego”.

Un avance rápido hasta 2022 y el Chelsea Women se enfrentará al Manchester City en la final de la Copa de la Liga Femenina en Plough Lane. Basil y Jeanie, su esposa durante 35 años, viven a pocas cuadras de ese estadio, el hogar de Wimbledon AFC, y habían decidido que sería una pena no bajar y mostrar su apoyo. Era la primera vez que Basil ponía un pie dentro de un estadio para apoyar a su amado Chelsea en mucho tiempo y no sabía que cambiaría la forma en que los apoyaría a lo grande.

Los Blues perdieron ese partido por 1-3 esa noche, pero no fue el resultado lo que más molestó a Basil, sino el ambiente y el silencio del apoyo que llegaba de las gradas. A pesar de perder el partido, recuerda cómo los jugadores salían e interactuaban con los aficionados... y no tenían prisa por volver corriendo al vestuario.

Heineken

“Todavía veo al equipo masculino por televisión, pero las mujeres tienen su propio concepto. Juegan un fútbol fantástico, no se lanzan al suelo y después del partido tienen mucho tiempo para los aficionados. Son modelos a seguir. Y merecen todo mi apoyo”.

Hoy Basil tarda unas tres horas en prepararse para un partido... y va a todos los partidos. Su rutina comienza con 100 abdominales, seguidas de un baño frío. Más tarde se haría evidente por qué este aumento de energía y flujo sanguíneo era tan importante para la rutina del día del partido de Basil. A continuación, comienza a preparar y limpiar sus numerosas cadenas, anillos e insignias. Sale la camiseta de local… pantalón azul, gorro y guantes no se quedan atrás. Algunas bufandas están atadas alrededor de sus brazos, muchas otras son cuidadosamente contadas y preparadas para más tarde.

"Hay que hacerlo, usar mis banderas, llevar mi corazón en la mano y apoyar a esos jugadores, significa mucho para mí".

Sus cadenas en esa noche en particular tenían un valor sentimental. La cadena de oro fue un regalo del portero, mientras que el medallón Basil 01 fue un regalo de Elsi, una joven aficionada y portera que se lo había regalado el mes anterior en una cajita. Exclamó: “Es muy conmovedor porque cuando apoyo a las mujeres no espero nada, vengo aquí sólo para darles mi corazón y mi alma. Aquí conoces gente hermosa, compartes hermosas historias juntos, sabes que es maravilloso”. Está claro que Basil no solo ha abrazado al club, sino que la comunidad que lo rodea también lo ha abrazado a él.

Heineken

Mientras Basil añade el último detalle a su apariencia excéntrica y energizante, comienza el siguiente capítulo de su ritual de partido. Llega a Stamford Bridge unas dos horas antes del inicio del partido, no para tomar asiento y disfrutar de las vistas, sino para encontrarse con los aficionados, crear una atmósfera y, por supuesto, para tomarse una foto; se ha convertido en una especie de celebridad local. . Una vez dentro del terreno, Basil hace honor a su reputación como la banda azul de un solo hombre... cantando, bailando, agitando esas banderas... no para, hasta que lo hace el juego.

La historia de Basil refleja la de muchos clubes y la comunidad en constante crecimiento que rodea al fútbol femenino. Durante los últimos dos años, él y su esposa se han encontrado en el corazón de un movimiento en rápido crecimiento, encabezando el apoyo al equipo que aman y encontrando alegría en su nueva autoexpresión.

"¡Quiero hacerlo! El Chelsea está en mi corazón y en mi sangre y quiero apoyarles de la mejor manera posible. Si fuera por mí, traería mi trompeta y mi tambor, e insto a otras personas a que vengan y hagan ruido para estas chicas como yo. Porque se lo merecen”.

Heineken

Ese apoyo (y ruido) impulsaría al Chelsea a ganar 2-1 al Real Madrid en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, y después del partido Basil tendría tanto tiempo (si no más) para los aficionados que quisieran conocerlo. fuera del estadio, y de camino a casa.

La Liga de Campeones Femenina de la UEFA de esta temporada es una de las grandes esperanzas para el Chelsea. Con Emma Hayes en el banquillo y Basil (y miles más) fanáticos incondicionales en las gradas, 2024 podría ser el año en que las mujeres del Chelsea finalmente tengan en sus manos el único trofeo que se les ha escapado... y el sombrero colorido y ya decorado de Basil obtenga otro (extra). especial), insignia conmemorativa.

Mira más historias en el Hardcore Fan Club Hub.