The Athletic sabe cómo afecta el despido de Arne Slot a los planes de futuro de Mohamed Salah

Tras la destitución de Arne Slot en el Liverpool, se especuló con que Mohamed Salah podría quedarse. Sin embargo, The Athletic asegura que «no hay ninguna posibilidad».

La pasada temporada ambos se enfrentaron tras las duras críticas del egipcio al técnico en los medios: «De repente, ya no hay relación. No sé por qué. Parece que alguien quiere echarme», declaró.

Aunque luego se reconciliaron, se informó que Salah influyó en la salida de Slot y su futuro seguía en el aire.

Ahora The Athletic lo confirma: no hay «ninguna posibilidad» de que siga. «Al final de la temporada, Salah recibió en Anfield la despedida que se merecía, tras casi nueve años de excelentes actuaciones», explica el medio.

«Todas las partes coincidieron en que era el momento adecuado para separarse, y fue el propio Salah quien tomó la iniciativa de entablar las conversaciones que finalmente llevaron al Liverpool a aceptar, en marzo, la cancelación efectiva del último año de su contrato. La posterior salida de Slot y el nombramiento de Iraola no cambian nada al respecto».

Ahora, Salah disputa el Mundial con Egipto y también acaparó los focos en el partido contra Bélgica. Fue sustituido en la segunda parte y mostró su disconformidad. «Esta noche irá a ver al entrenador y le dirá: esto no se repite sin que Mo lo autorice», ironiza René van der Gijp en Vandaag Inside.

«Entonces este entrenador también tendrá que marcharse. Ese hombre no puede aceptar que está en declive», responde Johan Derksen. «Ya ha pasado su mejor momento y eso puede suceder. Pero no entiendo que uno mismo no sea capaz de darse cuenta de ello», concluye Van der Gijp.