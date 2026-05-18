Pep Guardiola dejará el Manchester City al terminar esta temporada, según informó el lunes el Daily Mail. Poco después, The Athletic confirmó la noticia y reveló quién lo reemplazará.

Según el periodista David Ornstein, su reemplazo será Enzo Maresca. El italiano de 46 años dejó el Chelsea hace cuatro meses y ahora es el único candidato al banquillo citizen.

Según Ornstein, Maresca ya mantuvo conversaciones con el club antes de dejar el Chelsea: se reunió con la directiva en octubre y noviembre, y esas charlas fueron positivas.

Maresca ya conoce el club: dirigió al filial en la 2020/21 y, en 2022, fue segundo de Guardiola.

En 2024 fichó por el Chelsea tras ascender con el Leicester. En su primera temporada clasificó al equipo para la Champions y ganó la Conference League y el Mundial de Clubes.

Pese a tener contrato hasta 2029, dejó el club londinense el 1 de enero. En diciembre ya había insinuado dudas sobre su futuro al afirmar que las 48 horas previas a la victoria sobre el Everton habían sido “las más duras desde su llegada”, al sentir “muy poco apoyo” de varios sectores.