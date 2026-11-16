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Jurriën Timber renovará pronto con el Arsenal, según aseguró The Athletic este lunes. El contrato actual del polivalente defensa con el campeón de Inglaterra vence a mediados de 2028.

Según fuentes, ambas partes han llegado a un acuerdo para mejorar el contrato de Timber, que se ha convertido en un jugador importante desde su llegada en 2023. Aún no se conoce la duración del nuevo acuerdo.

Timber tuvo un comienzo dramático en el Arsenal. Sufrió una grave lesión de rodilla en agosto de 2023 y tuvo que pasar meses de rehabilitación. El defensa luchó por volver y desempeñó un papel importante en el título de liga de la pasada temporada, el primero del Arsenal desde 2004.

El exjugador del Ajax ha atravesado más periodos marcados por las lesiones. Así ocurrió también la temporada pasada, cuando regresó en forma para la final de la Champions League que su equipo perdió contra el Paris Saint-Germain. Timber no salió indemne del duelo en Budapest y, por ello, se perdió el Mundial.

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Timber suma ya 105 partidos con el Arsenal. «Gracias a su versatilidad en la línea defensiva, Arteta ha podido hacer frente durante su etapa en el club a las lesiones en el centro de la defensa y en el lateral izquierdo».

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El internacional neerlandés disputó recientemente su partido número 100 con la camiseta del Arsenal, en la visita al Nottingham Forest (0-1). Timber ha marcado hasta ahora siete goles y ha dado once asistencias.

El Arsenal quiere mantener su posición dominante en el fútbol inglés y, por ello, está asegurando la continuidad de jugadores importantes. El técnico Mikel Arteta firmó en octubre un nuevo contrato por varios años y el club planea ofrecerle un nuevo acuerdo a Declan Rice.

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«El Arsenal se ha asegurado la continuidad de Jurriën Timber antes de los mejores años de su carrera. El defensa, de 25 años, ha sido una revelación desde su traspaso del Ajax al Arsenal y se ha labrado una reputación como uno de los mejores defensas del fútbol mundial en los duelos individuales», analiza The Athletic.

Arteta suele utilizar a Timber como lateral derecho, puesto en el que compite con Ben White. También puede jugar como defensa central y lateral izquierdo.