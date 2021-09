Thauvin, sin deseos de suplencias: "No estoy aquí para estar en la banca, estoy aquí para jugar"

El delantero francés también habló bien del futbol mexicano, al que considera con mucha calidad.

Florian Thauvin no ha tenido un arranque fácil con Tigres. disputando por ahora solo cuatro partidos y marcando un gol, consciente de que sería compleja su llegada al campeonato mexicano.

El francés atendió a los medios de comunicación este martes 7 de septiembre, charlando sobre los cambios en su vida, las ganas que tiene de responder en la cancha y algunos elogios para la calidad de la Liga MX.

"No estoy aquí para estar en la banca, estoy aquí para jugar, sólo necesito tiempo para acostumbrarme, pero poco a poco creo cada vez voy mejorando", dijo. Con esto, demuestra que no tomará con agrado salir al banquillo.

Igualmente, el francés se ha llevado un buena imagen de la Liga MX, considerando que incluso es superior en algunos aspectos respecto a la Ligue 1: "El futbol mexicano es muy bueno, de alto nivel, sólo cambia el que no es tan táctico como en el futbol de Francia. Aquí hay más espacios, hay más uno contra uno. Los jugadores corren mucho más que en Francia".

"Me siento muy bien. Fue un cambio muy grande en mi vida. Antes estaba en el futbol europeo y hay muchas cosas que cambian; el idioma, la mentalidad, el futbol, pero estoy muy feliz en México. Me gusta la ciudad, el equipo y la manera en que me han recibido", dijo para cerrar Flo, revelando todos los aspectos que ha tenido que trabajar en esta nueva aventura.