Tevez post diciembre: West Ham, Corinthians, renovación o retiro

El Apache confirmó que renovará con Boca hasta diciembre, pero le abrió la puerta a sus exequipos de cara al 2021.

Al igual que lo hace dentro de la cancha, Carlos Tevez siempre genera todo tipo de sensaciones cuando habla frente a los micrófonos. En esta oportunidad, la palabra del Apache era muy esperada, en especial por la gente de Boca, ya que los últimos días surgieron todo tipo de rumores en torno a la renovación de su contrato. Finalmente, el atacante de 36 años llevó tranquilidad al confirmar que continuará, en principio, hasta diciembre en el Xeneize, pero al mismo tiempo despertó incertidumbre al abrirle la puerta a otros equipos para el 2021.

"Ya no se firma más por un año más, se firma por seis meses. Entonces vemos, uno no sabe cómo va a volver o cómo va a volver el fútbol, es una incertidumbre para Boca y para mí. Lo más claro y lo más lógico es no atarlo a un año", explicó Tevez, en declaraciones a Radio La Red, y agregó: "Yo quise por un año y me dijeron que no se podía, que era un año y medio. 'Entonces intentemos seis meses', dije".

En la misma línea, Carlitos reveló que donará todo su contrato "y listo, no se habla más de plata". Y sorprendió a todos al referirse a un posible regreso a o : "Yo en Boca no hablé de plata e hice muchas cosas por Boca. Es justo de parte de Boca el 'vemos cómo está Carlitos' y yo lo mismo, vemos si me retiro en diciembre, o me voy seis meses a Corinthians o seis meses al ".

Luego de su primera temporada en el Xeneize, Tevez jugó 77 partidos con la camiseta del Timao entre 2005 y 2006, donde marcó 46 goles y ganó el Brasileirao. Desde allí pasó al West Ham, equipo al que ayudó en 2007 a salvarse del descenso a fuerza de goles (7 tantos) y grandes actuaciones en 2007.

"La chance la dejo abierta, no quiero ser esclavo de mis palabras, después uno ve. En la sólo juego en Boca, eso lo dije siempre. Si me decís de Europa, me iría al West Ham, sí, sí. Aunque sea seis meses para que me aplaudan, jaja. En Boca rendís en todo momento, siempre tenés que rendir", concluyó.