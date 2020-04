¿México u Holanda? Wilke: “Quiero llegar a ese nivel donde tenga que escoger”

El delantero mexicano del SC Heerenveen Sub 19 habló con Goal sobre su presente y futuro.

Con 18 años, Teun Wilke Braams busca hacerse de un lugar en el Sportclub Heerenveen, uno de los clubes con mayor tradición de la de , pero antes debe cumplir un ciclo en las divisiones inferiores.

Y es que se encuentra cada vez más cerca de debutar con el equipo de Johnny Jansen, todo ello por el nivel futbolístico que ha mostrado y que lo ha llevado a colocarse en el radar de las selecciones menores de y los Países Bajos.

“La verdad es que toda mi vida viví en México, mi corazón está ahí, mi familia vive allá. Me siento mexicano, pero no soy alguien que me gusta cerrar puertas; menos tan temprano en esta vida, quiero prepararme y mejorar. Trabajar tanto que pueda llegar a ese nivel donde tenga que escoger, en eso me enfoco ahorita. Cuando llegue el momento tomaré una decisión”, confesó en entrevista con Goal.

Más equipos

Wilke, quien se formó en un principio en las fuerzas básicas de Gallos Blancos, confía que el tiempo podrá llevarlo a tomar una decisión que pueda beneficiar a su futuro profesional, aunque recalca sus raíces.

Aunque disputó partidos amistosos con el Mini Tri, el atacante sufrió un duro golpe personal al haber quedado fuera de la lista final de México para la Copa del Mundo Sub 17 de 2019.

Aunque ha pisado el acelerador, el nacido en Santiago de prefiere tener paciencia en su objetivo de subir al primer equipo: “Es muy difícil decir eso, nunca sabe uno cuándo le va a llegar la oportunidad. Me enfoco en estar preparado, ser mejor que el que esté enfrente de mi. Estoy un paso antes de Primera. Si Sios quiere, se va a dar rápido; no hay prisa”, expresó.

¿Qué tipo de futbolista es el que gusta en la liga holandesa?, se le preguntó: “Les gusta el diferente, Para un centro delantero como yo les gusta alguien que sea alto, fuerte, que pueda jugar con los pies. Que mentalmente estés bien”.

Wilke, quien llamó la atención con goles y tuvo que parar por la suspensión de la Liga Juvenil por la pandemia de COVID-19 (coronavirus), no descarta volver en un futuro a la y, de esa manera, ser profeta en su tierra: “Tampoco le cierro las puertas. Estoy muy centrado en Europa, hacer una carrera increíble; después pensar en México”.

“PERDERME UN MUNDIAL NO ME AFECTARÁ NADA”

Teun vivió un episodio similar a Javier Hernández con Selección Sub 17: ambos fueron recortados de la convocatoria. Chicharito se perdió el Mundial de Perú 2005, donde el Tri terminó campeón, algo que lo motiva hacia futuro: “Siempre ha sido un ejemplo, no sólo por las cosas que ha hecho. Es muy admirable. Aunque no hubiera tenido ese ejemplo, sé de lo que estoy hecho, de lo que soy capaz. Estoy seguro de que llegaré a hacer cosas muy grandes, perderme un Mundial Sub 17 no va a afectar nada”.

En referencia a Hirving Lozano, no percibe mala suerte para su irregularidad en la de : “Chucky tiene suficiente calidad para jugar en el top de Europa, hay que darle tiempo. Con ese tiempo va a vibrar y ser pieza clave del . Es un jugadorazo, no lo dudo”.

Por lo que implica jugar en clubes grandes del futbol neerlandés consideró que es posible que Edson Álvarez y Erick Gutiérrez requieran de paciencia en su afán por consolidarse con y Eindhoven.

“Ellos juegan en los dos mejores clubes en Holanda. Ajax jugó semifinal de Champions el año pasado, no es poca cosa llegar a un club así y ganarte un lugar de repente. Tienen suficiente calidad y trabajo duro para poder llegar, estoy seguro de que lo van a hacer. No es nada fácil jugar en los dos clubes más importantes de acá, la gente lo malpercibe un poco y no se dan cuenta lo difícil que es”, explicó.

Reflejándose un poco en él, el Tricolor estimó que fue el momento indicado para que Diego Lainez llegara al Viejo Continente, más allá de que no ha tenido regularidad con el . “Tal vez los primeros años no tengas tantos minutos, pero es mejor tener ese momento de adaptación a temprana edad que llegar a los 25, tengas tantas expectativas y no te den chance de evolucionar”.

“A Lainez le ponen mucha presión, pero estoy seguro que también va a ir agarrando esos minutos. Se va a ir adaptando al juego táctico, a lo diferente que es el juego europeo a lo mexicano. Estoy seguro que en un año o dos estará brillando y será titular ahí o en clubes más grandes”, agregó.