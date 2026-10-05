Teun Koopmeiners hizo una llamativa petición a Ronald Koeman: «Eso le pareció ir demasiado lejos»

En el once inicial de Xavi Hernández contra Serbia (2-1) había un nombre llamativo. Teun Koopmeiners fue situado por el seleccionador como central izquierdo.

En declaraciones a NOS, Koopmeiners explicó su función. "Se trataba sobre todo de jugar por dentro en el aspecto defensivo y, en ataque, cuando se pudiera, tenía que ir de inmediato a la posición de mediapunta por la izquierda. Para que atrás estuviéramos con tres, con Joey Veerman por delante".

"A veces fue un poco buscarle la vuelta, porque naturalmente no puedes, cuando recuperas el balón, salir corriendo hacia delante a ciegas. Pero creo que en varias ocasiones pude llegar bien y también volver a desmarcarme en profundidad, con Noa Lang pudiendo darme el balón", contó el jugador de la Juventus.

Aun así, fue un trabajo duro para Koopmeiners. "Si nos hacían una contra o terminábamos una jugada de ataque, tenía que volver enseguida a la posición de central. Hubo que buscar un poco, pero fue muy divertido de hacer".

En el Mundial, el polivalente jugador ya había jugado una vez como extremo derecho en la selección neerlandesa. "Creo que he pasado de extremo derecho a centrocampista central y a central izquierdo", se rio Koopmeiners.

"Le pregunté al señor Ronald Koeman si podía ponerme en la portería, pero le pareció demasiado", bromeó el jugador de Castricum, de 28 años. "Pero soy polivalente, por así decirlo".

El exjugador del AZ, no obstante, disfrutó mucho contra Serbia. "La posición me va muy bien. Me gusta jugar de mediapunta y de central izquierdo", concluyó.