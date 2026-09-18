Los equilibrios se han invertido en el juicio del siglo por la muerte de la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona, después de un impactante testimonio médico que desmontó la versión de la acusación sobre una larga agonía de la estrella argentina, y confirmó que su corazón estaba "completamente normal" y que su muerte fue el resultado de un evento repentino imposible de prever.

En un giro dramático del juicio que acapara la atención de la opinión pública mundial, siete miembros del equipo médico de Maradona se enfrentan a un cargo de homicidio con dolo eventual, una acusación que se basa en que eran conscientes de que sus actos o su negligencia podían provocar la muerte del "10", y que podían prever el desenlace fatal.

Sin embargo, el cardiólogo Ricardo Iglesias, que prestó declaración ante el tribunal de San Isidro, hizo estallar una sorpresa de gran calibre, al afirmar en su testimonio, recogido por "France 24": "Maradona sufrió un evento agudo por una arritmia cardíaca, y por eso murió. Los eventos agudos repentinos son impredecibles y no había ningún indicio que anticipara un final de este tipo".

El testimonio de Iglesias contradijo de forma directa el informe de los peritos de la acusación, quienes en sesiones anteriores habían afirmado que Maradona vivió un largo sufrimiento y una agonía que se prolongó durante horas a consecuencia de una insuficiencia cardíaca que no recibió tratamiento.

El médico zanjó la polémica al declarar: "El corazón está completamente normal, no encuentro ninguna prueba que respalde la existencia de un estado de agonía prolongada", negando la versión de que Maradona estuvo agonizando durante 12 horas antes de su muerte.

Iglesias reveló que la leyenda del fútbol no padecía ninguna enfermedad cardíaca activa en 2020, explicando que, tras dejar el consumo de drogas que le causaron una crisis cardíaca en 2000, su corazón logró una "recuperación total".

En lo relativo a la controvertida atención domiciliaria en una vivienda de la zona de Tigre, al norte de Buenos Aires, donde Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años a causa de un paro cardiorrespiratorio asociado a un edema pulmonar agudo tras una operación en la cabeza.

Iglesias atribuyó la responsabilidad a la "empresa de medicina prepaga", y consideró que las actuaciones del equipo que lo trataba fueron lógicas, sobre todo porque a Maradona no se le había prescrito ningún tratamiento cardíaco al recibir el alta hospitalaria.

Este no fue el único testimonio que respaldó a la defensa, ya que el médico clínico José Antonio Maya, citado por la defensa del principal acusado, el neurocirujano Leopoldo Luque, prestó una declaración similar.

Y afirmó: "Maradona se sometió a varias operaciones quirúrgicas, y antes de cada una se le realizaron evaluaciones cardíacas que determinaron que su riesgo anestésico era ASA 2 (medio). No era un paciente con riesgo cardíaco".

El extenso juicio, que comenzó en abril en la ciudad de San Isidro, entra en su fase final y decisiva. Los siete acusados —entre ellos médicos, enfermeros y una psiquiatra— se enfrentan a una pena de hasta 25 años de prisión, mientras que todos ellos mantienen su inocencia.

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El próximo 8 de octubre está previsto que comiencen los alegatos de las 13 partes implicadas en la causa, divididas en seis acusaciones y siete defensas, quedando aún un reducido número de testigos antes de que caiga el telón sobre uno de los casos deportivos más impactantes de la historia.