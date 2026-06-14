Testigo del «milagro de la recuperación» y del peor momento... Mbappé desvela los secretos de Francia

Kylian Mbappé, delantero de Francia, ha revelado una sorpresa sobre su participación en el Mundial de 2018, que ganó con los Bleus.

En semifinales Francia venció 1-0 a Bélgica con gol de Samuel Umtiti.

Mbappé reveló que casi se pierde ese duelo: el día anterior no podía levantarse por fuertes dolores de espalda.

En declaraciones a «Le Parisien», reveló que el cuerpo técnico ocultó su dolencia a la prensa y que el quiropráctico del equipo, Jean-Yves Vandeval, le permitió jugar.

“Jean-Yves Vandevalle me salvó. La noche antes de la semifinal me desperté sin dolor, pero no podía levantarme, no desayuné y apenas sentía la espalda”.

Llamé al entrenador; no podía moverme. Llegó con el quiropráctico, quien diagnosticó varias vértebras bloqueadas. ¡Incluso yo me sorprendí! Traté de ocultarlo, sobre todo a la prensa, y por eso intenté mantenerme erguido aunque apenas podía caminar».

La estrella del Real Madrid añadió: «No entrené el día antes del partido y, al siguiente, aunque aún sentía dolor, jugué la semifinal y luego la final».

Momentos que Kylian Mbappé desearía cambiar

Mbappé admitió que hay partidos que desearía revivir para cambiar el resultado. Mencionó la final del Mundial 2022 contra Argentina y la final de la Champions 2020 frente al Bayern, pero no explicó por qué no querría modificar la derrota ante Suiza en la Euro 2021.

“¿Momentos que cambiaría? Muchos, sobre todo las derrotas: si las reviviera quizá cambiaría el destino. Por ejemplo, el partido contra Argentina en 2022, la final contra el Bayern con el París y la semifinal ante el Dortmund. ¿Suiza en la Euro? No, eso no lo cambiaría; no desperdiciaría la oportunidad de pasar a octavos».

Añadió que, pese a la calidad de esa plantilla, el ambiente interno fue el peor que había vivido con Francia y afectó al grupo.

Y concluyó: «Lo hablamos mucho entre nosotros. Quizá no se notó, pero fue el momento en que la selección francesa estuvo menos unida desde que yo llegué».