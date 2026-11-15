Terry Butcher compara al ganador del Balón de Oro Harry Kane con Bobby Moore, héroe del Mundial de 1966, y confía en que el delantero lleve a Inglaterra a la gloria en la Eurocopa 2028

Compartir Sigue a GOAL en Google

El excapitán de Inglaterra Terry Butcher ha comparado al ganador del Balón de Oro Harry Kane con Bobby Moore, capitán de la selección que ganó el Mundial de 1966, después de que el delantero batiera el récord histórico de partidos con Inglaterra. Tras el encuentro del jueves contra Croacia en Wembley, en el que alcanzó esa marca, el exdefensa ha respaldado a Kane para liderar a Inglaterra hacia el título de la Eurocopa 2028.

Anuncios

El excapitán elogia al delantero que bate récords

Butcher cree que el delantero de 33 años inspira el mismo respeto que el único capitán que ha llevado a Inglaterra a ganar un Mundial y que puede poner fin a la espera del país para conquistar un gran título en casa dentro de dos años. El excentral, presente el jueves en Wembley para recibir su propia distinción conmemorativa por sus internacionalidades, vio cómo Kane celebraba su reciente conquista del Balón de Oro al convertirse en el futbolista con más partidos de la selección masculina de Inglaterra. El delantero festejó la ocasión al transformar el penalti de la victoria en el triunfo por 2-1 ante Croacia en la UEFA Nations League.

Un profesional ejemplar que predica con el ejemplo

En declaraciones a la Press Association sobre el liderazgo y la longevidad de Kane de cara a la fase final de 2028, que organizarán conjuntamente Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda del 9 de junio al 9 de julio, Butcher afirmó: «Me parece extraordinario. Ahora está jugando uno de los mejores fútboles de su carrera. Está relajado, en forma, se le ve fuerte y tiene una actitud fantástica. Le cuidan personas realmente agradables.

»Lleva una vida adecuada, se comporta como debe y juega como debe. Es un profesional ejemplar. Para mí, se parece a Bobby Moore por la admiración que despierta en la gente.

»Es un jugador distinto a mí: él es delantero y yo era central. La mayoría prefiere que el capitán sea alguien de la defensa o del centro del campo, pero él predica con el ejemplo. Hace las cosas bien, tiene una mentalidad fuerte, quiere conseguirlo y es muy respetado.

Anuncios Anuncios

»Todavía le queda fútbol. Queremos que siga sumando internacionalidades y goles. Puede que el Mundial quede ya demasiado lejos, pero es perfectamente posible que capitanee a Inglaterra en la Eurocopa. Desde luego, eso espero».

Related Topics

Próximos partidos ESP UEFA Nations League A 14:45 ING Ver

El torneo en casa brinda una oportunidad de oro

Después de alcanzar las dos últimas finales de la Eurocopa y lograr el bronce en el Mundial de este verano, en su tercera semifinal desde 1966 tras la de 1990, cuando Butcher lucía el brazalete, el exdefensa cree que solo queda por superar una barrera mental: «Es una cuestión de mentalidad. Ya hemos estado ahí antes y no hemos logrado dar el paso, pero hay que dejar eso atrás.

»Hay un gran obstáculo, un gran abismo. Una vez que lo superas y llegas al otro lado, piensas: “Vaya, esta es la tierra prometida”. Pero creo que están bien situados [para ganarlo]. Sería estupendo hacerlo en casa, ante nuestra afición, y ahora se dan las condiciones ideales para conseguirlo. Tenemos que aprovecharlo».

Anuncios

El duelo en Madrid será una dura prueba

Antes de pensar en 2028, el equipo de Thomas Tuchel afronta lo que Butcher considera una «prueba de fuego» cuando visite el domingo a España, campeona del mundo. Inglaterra ya tiene asegurada una plaza en los cuartos de final de la Nations League de marzo tras vencer a Croacia y se hará con el primer puesto de su grupo si pone fin en Madrid a la larga racha de imbatibilidad de la Roja. Una victoria de prestigio en la capital española pondría el broche a un año memorable y reforzaría una confianza fundamental.