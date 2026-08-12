Un informe periodístico reveló, este miércoles, un extraño suceso: un futbolista lucha por su vida después de despertar en una morgue, tras haber sido declarado muerto horas antes.

Según el diario "The Sun", los aficionados del Katsina United sintieron un profundo temor cuando Chinedu Ozor se desplomó durante un partido amistoso previo al inicio de la nueva temporada en Nigeria, frente al Niger Tornadoes.

Tras ser examinado por los médicos especialistas, se anunció el fallecimiento del defensa, pero los paramédicos quedaron atónitos cuando Ozor movió su mano posteriormente mientras se encontraba en la morgue.

El nigeriano fue trasladado con urgencia a la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Katsina, donde recibe oxigenoterapia mientras los médicos trabajan para reanimarlo y estabilizar su estado.

El club Heartland, uno de los antiguos equipos de Ozor, provocó la conmoción entre los aficionados cuando emitió un comunicado.

El comunicado señaló: "Fuentes fiables afirman que Chinedu Ozor ha sido trasladado de la morgue al hospital después de que mostrara signos de movimiento".

Y añadió: "Actualmente recibe oxígeno mientras los paramédicos trabajan para reanimarlo".

Esta inesperada actualización llegó después de que su club anunciara inicialmente, a través de las redes sociales, que Ozor había muerto.

El comunicado señaló: "Lamentamos el trágico fallecimiento de nuestro nuevo jugador Chinedu Ozor a raíz de una emergencia médica durante el partido amistoso de hoy frente al Niger Tornadoes. Nuestros corazones y oraciones están con su familia y sus seres queridos. Que su alma descanse en paz".

Nasir Jidda, responsable de prensa del Katsina, añadió: "Cuando lo trasladamos con urgencia a un hospital cercano, el médico confirmó su fallecimiento. Recopilamos un informe de la policía y lo llevamos de nuevo al Hospital General de Katsina, donde también se dijo que había fallecido".

La Liga Premier Nigeriana de Fútbol y el club Kano Pillars ofrecieron sus condolencias tras la difusión de la noticia sobre la muerte del jugador.

Asimismo, el director general del Rivers United, Okey Kpalukwu, realizó unas declaraciones cuando la conmoción se apoderó del fútbol nigeriano.

Dijo: "Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a la directiva, jugadores, empleados y aficionados del Katsina United".

Y continuó: "Nuestros corazones y oraciones están con toda la familia del fútbol nigeriano durante estos momentos difíciles".

Ozor no había completado su traspaso al Katsina hasta principios de este mes, cuando los preparativos para la nueva temporada estaban en marcha.