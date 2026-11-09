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Según informa el diario muniqués tz, las dudas de Uli Hoeneß sobre Jamal Musiala causan incomprensión en el Bayern de Múnich, dado que los problemas neurológicos del jugador están controlados desde hace tiempo.

Según el diario, la actuación del presidente honorífico ha suscitado críticas en la Säbener Straße. Aunque sus motivos de fondo parecen encontrar comprensión, los dirigentes del FCB consideran que el tono elegido y el momento son un factor de perturbación innecesario.

El presidente honorífico había calificado la situación de Musiala en el programa de BR «Sonntags-Stammtisch» como un «dilema» y había puesto en duda que el atacante «alguna vez vuelva a tener el nivel de rendimiento que tenía antes». Sin embargo, según tz, el futbolista de 23 años no ha sufrido episodios de ese tipo en las últimas ocho semanas.

Las medidas terapéuticas surtieron efecto desde el partido amistoso del 18 de agosto en Heidenheim, en el que se había producido el último colapso. Los médicos que lo tratan reajustaron la dosis de los medicamentos y siguen previendo que el internacional recupere por completo su nivel de rendimiento anterior. No obstante, se considera que un efecto secundario de los principios activos del tratamiento es que sus movimientos pierden temporalmente explosividad inmediatamente después de su administración.

Getty Images

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Jamal Musiala se lesiona con la selección alemana

El 24 de septiembre, el regateador sufrió una rotura de fibras musculares durante el calentamiento previo al duelo de la selección alemana en los Países Bajos.

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Como su regreso al césped se hizo esperar y Musiala no pudo completar partes del entrenamiento con el equipo hasta el jueves pasado, Lothar Matthäus especuló el domingo en el programa Sky90: «Ahí también ha pasado algo. Porque una rotura de fibras no te deja siete semanas fuera de combate. Quizá se haya producido una segunda rotura de fibras, quizá la lesión fuera más grave».

Matthäus no estaba del todo equivocado con su sospecha. Musiala sufrió molestias durante un pico de carga, por lo que se redujo de inmediato su carga de trabajo.

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Pese a ello, Musiala sigue siendo la figura central del juego ofensivo del Bayern de Múnich para el entrenador Vincent Kompany. El belga continuó respaldando internamente a su jugador. En el plano deportivo, Musiala había refrendado su estatus antes del parón obligado con goles en la Champions League contra el Bodö y en el partido de liga contra el 1. FC Union Berlin.

Por su parte, Matthäus interpretó las palabras de Hoeneß, de 74 años, como una provocación calculada: «Probablemente ha querido picarlo un poco para que apriete en las próximas semanas y meses y vuelva a ese nivel. Y para mí, si estuviera en la situación de Jamal Musiala, eso sería motivación suficiente para demostrarle a Uli: “He vuelto”. Y entonces Uli será quien más se alegre, porque Jamal volverá a ser un jugador valioso».