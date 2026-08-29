En el marco de una reunión del consejo de supervisión programada para el próximo miércoles, el futuro del director deportivo figura en el orden del día. Según informaciones de Bildya no se trata solo de hacer balance de las últimas semanas, sino concretamente de definir una separación anticipada de Krösche, pese a que su contrato sigue vigente hasta 2028. Incluso en el órgano ya se estarían debatiendo posibles sucesores.

Los motivos de la inminente explosión son diversos. La relación entre Krösche y el entrenador jefe Adi Hütter se considera gravemente deteriorada después de solo unas pocas semanas de trabajo conjunto.

Krösche tampoco encontraría ya una conexión clara con sus compañeros de la directiva ni con el consejo de supervisión. Además de las reservas internas respecto a sus controvertidos negocios inmobiliarios en Croacia, sobre todo su coqueteo con una lucrativa oferta del AC Milan en junio dejó grietas profundas. También la Frankfurter Rundschau y la Hessischer Rundfunk informaron recientemente de manera coincidente de que las dudas sobre la capacidad de liderazgo del directivo han crecido de forma masiva dentro del club.

Getty Images

¿Qué se le reprocha a Markus Krösche en el Eintracht Frankfurt?

Un punto esencial de crítica también afecta al proceder de Krösche en el mercado de fichajes. Tanto en el entorno como dentro del club, la planificación de la plantilla de este verano es valorada como opaca y enigmática. A Krösche se le reprocha haber actuado con demasiada cautela pese a las vacantes evidentes en el equipo y a los presupuestos aprobados por los órganos del club.

Al menos el viernes se cerró una operación en una posición clave: el Frankfurt confirmó el fichaje del portero Noah Atubolu procedente del SC Friburgo.

El jugador de 24 años llega inicialmente cedido hasta el final de la temporada al Main. Según el club, existe una opción de compra que puede activarse y que, bajo determinadas condiciones, se transforma en una obligación de compra. Según informaciones de kicker, el paquete financiero total asciende a una cuota de cesión de un millón de euros, así como a una posible cantidad de traspaso posterior de 12,5 millones de euros.

Que esta operación pueda aliviar la situación de Krösche parece dudoso. El plan prevé que el director deportivo cierre los últimos movimientos de personal hasta el Deadline Day, antes de que el consejo de supervisión pueda apretar el botón de emergencia el miércoles.