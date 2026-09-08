Terremoto inesperado: la estrella de los Leones sentencia que no volverá a jugar con Marruecos si está Wahbi

Una de las grandes estrellas de la selección de Marruecos hizo saltar una sorpresa de gran calibre, al anunciar este martes que se retirará temporalmente de vestir la camiseta de Marruecos.

En un extenso mensaje a través de su cuenta oficial en la plataforma Instagram, la estrella del Ajax de Ámsterdam, Sofyan Amrabat, escribió que no jugará con la selección marroquí mientras esté el actual director técnico Mohamed Ouahbi.

El jugador describió vestir la camiseta de Marruecos como "el mayor honor" de su carrera futbolística, recordando que su primera convocatoria llegó hace 12 años, y que lo dio todo por su país con orgullo y satisfacción. Aclaró: "Mi amor por Marruecos y por todo lo que representa este equipo para mí nunca cambiará".

Amrabat subrayó que la decisión no fue fácil, pero "no me siento capaz de seguir portando la camiseta nacional bajo el mando del actual entrenador Mohamed Ouahbi", afirmando: "Por eso me haré no disponible para la elección y la convocatoria de la selección mientras él (Ouahbi) siga en su cargo".

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El centrocampista se abstuvo de revelar las razones directas que lo llevaron a esta decisión, y dijo: "Por respeto a la selección nacional y a todos los implicados, prefiero mantener en secreto las razones que condujeron a esta decisión".

Y por temor a que su decisión se interpretara de otra manera, dijo: "Quiero ser claro: no he decidido retirarme del fútbol internacional y no cerraré la puerta a representar a Marruecos de nuevo".









Sofyan Amrabat cerró su impactante comunicado: "A mis compañeros y hermanos en la selección y a todo el personal, os deseo mucho éxito. Seguiré siendo el mayor aficionado del equipo y os apoyaré con la misma pasión que siempre mostré sobre el terreno de juego. Gracias a la afición marroquí por vuestro amor y apoyo, ya sea estando yo sobre el terreno de juego o animándoos. Mi amor por mi país seguirá siendo siempre el mismo".

Este comunicado llega días antes de los dos partidos de Marruecos en las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, ante Gabón y Lesoto los días 25 y 29 del presente mes.