El entrenador alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, dejó fuera al joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim del partido de entrenamiento interno que organizó el conjunto catalán al cierre de su concentración en el complejo inglés de St. George's Park, este lunes, en una decisión sorpresiva que despertó interrogantes sobre el futuro del joven goleador con el equipo.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que Flick organizó un partido de entrenamiento interno de tres periodos, de veinte minutos cada uno, tras la cancelación del amistoso previsto frente al Preston North End, que no disponía de un número suficiente de jugadores para enfrentar al conjunto catalán, y recurrió a un árbitro profesional para dirigir el encuentro y darle un carácter oficial al duelo de prueba.

Hamza Abdelkarim fuera de los planes

En una decisión llamativa y sorpresiva, el delantero egipcio Hamza Abdelkarim no participó en el partido de entrenamiento, a pesar de su evidente brillo en el amistoso anterior, en el que marcó dos goles destacados.

Flick no reveló los motivos de la exclusión de Hamza del partido de entrenamiento, lo que despertó numerosos interrogantes.

Tampoco participó en el partido de entrenamiento el lateral español Alejandro Balde, sin que el cuerpo técnico aclarase los motivos.

Flick divide al equipo y prueba las alternativas ofensivas

Flick dividió a sus jugadores en dos equipos equilibrados. El primer equipo estuvo formado por el guardameta polaco Szczesny, Txavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents, Casadó, Marc Bernal, Oriol Guerín, Ademi, Ibrima Toncara y Álex González.

Mientras que el bando rival estuvo integrado por el guardameta Iker Rodríguez, Héctor Fort, Araújo, Cortés, Bisquert, Fariñas, Guille Fernández, Fermín, Roony, Toni Fernández y Raphinha.

En el banquillo esperaron Aaron Yaakobishvili, Tommy Marqués, Óscar Gistau, Shane Kluivert, Ibrahim Diarra y Jesse Bisiou, que debutó con el primer equipo del Barcelona en este partido de entrenamiento.

Fermín abre el marcador y Flick prueba al ariete

Desde el inicio del partido de entrenamiento, Fermín abrió el marcador a favor de su equipo en una de las primeras jugadas de ataque, pero Txavi Espart empató rápidamente para el equipo rival pocos instantes después.

Entre los aspectos más destacados del encuentro de prueba estuvo el ensayo de Flick en la posición de ariete ante la ausencia de Hamza Abdelkarim, ya que se eligió a Toni Fernández, que no había participado en el amistoso anterior frente al Birmingham, además de Ibrima Toncara para ocupar esa posición adelantada, en un intento del entrenador alemán por encontrar alternativas ofensivas eficaces.

De Jong, presente en la grada pese a la lesión

La estrella neerlandesa Frenkie de Jong, ausente por una lesión en su rodilla derecha y a la espera de más pruebas médicas para determinar si continuará con el tratamiento conservador o necesitará una intervención quirúrgica, estuvo presente en la grada para seguir a sus compañeros.

También asistieron al partido de entrenamiento el director deportivo Deco, el director ejecutivo Bojan Krkic y el director de fútbol Alejandro Echevarría, para seguir de cerca el rendimiento de los jugadores antes del inicio de la temporada oficial.

El regreso a Barcelona entre interrogantes sobre el futuro de Hamza

Tras este amistoso no oficial, el Barcelona descansó unas horas en St. George's Park antes de dirigirse al aeropuerto para regresar a Barcelona, adonde está previsto que el equipo llegue a primera hora de la tarde de este lunes.

La pregunta más importante sigue en el aire: ¿cuáles son los motivos de la exclusión de Hamza Abdelkarim del partido de entrenamiento pese a su evidente brillo? ¿Y apunta esto a nuevos acontecimientos en su futuro con el conjunto catalán?