Terremoto en las elecciones de la FIFA: la UEFA cambia de estrategia y prepara un rival sorpresa para Infantino

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Todo indica que no se producirá el escenario de una reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA sin oposición en las elecciones que se celebrarán el próximo mes de marzo en Marruecos.

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Cuando quedan menos de 72 horas para que expire el plazo fijado por la FIFA para presentar las candidaturas a la presidencia , varios informes de prensa señalaron en las últimas horas que, salvo sorpresas de última hora, todo apunta a que Gianni Infantino tendrá vía libre para ser reelegido sin oposición en marzo de 2027.

Sin embargo, el diario británico «The Guardian» ha dado la campanada al revelar un paso importante de la UEFA que podría dar un vuelco total a las elecciones.

Según el periódico, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, se perfila como candidato sorpresa de última hora a la presidencia de la FIFA, y su candidatura podría confirmarse mañana martes.

La búsqueda de un candidato respaldado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) para competir con Gianni Infantino ha llegado a su fase final, ya que el miércoles vence el plazo para quienes aspiren a presentarse a las elecciones de la FIFA de marzo.

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Diallo se ha consolidado como el principal candidato después de que fracasaran los planes de presentar a un exjugador o exentrenador con experiencia, aunque todavía se están estudiando otros nombres.

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El Comité Ejecutivo de la UEFA abordará el asunto hoy lunes y se pedirá la aprobación de las 55 federaciones miembro.

Diallo carga contra Infantino

Diallo criticó duramente a Infantino el pasado mes de septiembre, al afirmar que había «causado un daño enorme a la imagen del fútbol y a su unidad».

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Y añadió: «Sus iniciativas durante el Mundial y después de él han causado un daño enorme a la imagen del fútbol y a su unidad. Como consecuencia, creemos que la confianza se ha perdido».

La postura de Kozo Tashima

No está claro si el respaldo a Diallo pondrá fin a la campaña que inició Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol, para competir con Infantino.

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Tashima, miembro del Consejo de la FIFA, cuenta con un fuerte apoyo dentro de la UEFA, pero la cúpula del organismo europeo podría concluir que Diallo tiene más opciones de ganarse el voto de los electores de otras regiones del mundo.

Se espera que Diallo obtenga el apoyo de la inmensa mayoría de las federaciones miembro de la UEFA, y existe la esperanza de que consiga los votos de los miembros francófonos de la Confederación Africana de Fútbol, que se ha mantenido firme en su apoyo a Infantino.

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En algunos círculos existe el temor de que la presencia de varios rivales refuerce la posición de Infantino y favorezca una campaña electoral que presentará al actual presidente como el candidato de la unidad tras meses de conflictos internos.

Los miembros de la Concacaf se han mostrado reacios a respaldar a un candidato alternativo, pese a su oposición a Infantino, ya que algunas federaciones sostienen que boicotear las elecciones enviaría el mensaje más contundente sobre la necesidad de reformar la gobernanza.

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Si un dirigente profesional como Diallo obtiene el respaldo de la UEFA, supondría un notable alejamiento de su planteamiento original, que buscaba unirse en torno a una figura destacada que se hubiera labrado un nombre sobre el terreno de juego o en los banquillos.

Fracasa el plan Wenger

Hubo una esperanza tardía de que Arsène Wenger, director de Desarrollo Global de la FIFA, mostrara interés, pero eso habría requerido un cambio radical de postura por parte del exentrenador del Arsenal.

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Al parecer, exjugadores como Mikaël Silvestre y Didier Drogba mostraron interés, pero no llegó a materializarse.

Por su parte, Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, se mostró favorable a la llegada de un nuevo presidente a la FIFA.

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«Hay un consenso general en que un cambio podría tener sentido. Pero lo que más me llama la atención en este contexto, desde el punto de vista futbolístico, es que nunca pensamos que las cosas pudieran ir peor después de Sepp Blatter y, sin embargo, alguien consiguió empeorarlas», declaró.

Y prosiguió: «Ahora mismo pensamos que, si el señor Infantino se marcha, sería estupendo que la siguiente persona hiciera un trabajo mejor. Porque creo que es posible hacerlo mejor».