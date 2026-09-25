El Manchester City recibió un duro golpe en su caso relacionado con las acusaciones de infracción de las normas financieras de la Premier League, después de que diversos informes señalaran que la comisión independiente que examina el expediente concluyó que el club es culpable de la mayoría de los cargos que se le imputan, si bien todavía no se han determinado las sanciones que podrían derivarse del fallo.

Según el sitio web "The Athletic", citando al periodista David Ornstein y a fuentes conocedoras del caso que hablaron bajo condición de anonimato, el Manchester City fue declarado culpable de 114 cargos de un total de 115 relacionados con el incumplimiento de las normas financieras, con la previsión de que el club recurra la decisión emitida por la comisión independiente.

El caso se remonta a las acusaciones que la Premier League dirigió contra el Manchester City por infracciones financieras que se prolongaron, según el expediente del caso, a lo largo de 14 años, además de acusarlo de no cooperar plenamente con la investigación que se desarrolló entre los años 2018 y 2023.

Las acusaciones incluyeron no aportar información financiera precisa a lo largo de 9 temporadas, desde la temporada 2009-2010 hasta la 2017-2018, así como no facilitar todos los detalles sobre el salario del exentrenador Roberto Mancini durante el periodo comprendido entre las temporadas 2009-2010 y 2012-2013.

La Premier League también acusó al club de no aportar información detallada sobre pagos a jugadores durante el periodo que va de la temporada 2010-2011 a la 2015-2016, además de no cooperar con la posterior investigación del caso.

Las posibles sanciones no se han determinado hasta ahora, si bien podrían incluir, según la naturaleza de las infracciones que acrediten los procedimientos, multas económicas y descuento de puntos, junto con la posibilidad de que las sanciones tengan efecto retroactivo sobre temporadas anteriores y las repercusiones que ello pudiera tener sobre los títulos de la Premier League.

Por su parte, el Manchester City no confirmó lo recogido por los informes, ya que "The Athletic" citó a un portavoz del club que afirmó que "el proceso sigue en curso, con aspectos importantes que aún están por resolver y que están sujetos a estricta confidencialidad", asegurando que la posición del club sigue siendo coherente con su comunicado emitido en febrero de 2023.

El Manchester City había expresado entonces su sorpresa por las acusaciones y dio la bienvenida a la remisión del caso a una comisión independiente para examinar de forma neutral las pruebas vinculadas al expediente, a la espera de que se completen los procedimientos y se determine la posición final y las posibles sanciones.