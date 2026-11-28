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El Union Berlín toma decisiones de calado inmediatamente después de caer en el último minuto en Maguncia. La etapa del entrenador Mauro Lustrinelli termina tras solo cinco meses y el director general Horst Heldt dejará su cargo en verano.

Tras el que consideró el «mejor partido fuera de casa» desde su llegada, Mauro Lustrinelli trató de mostrarse optimista y de defender su trabajo. Pero esa misma noche perdió su puesto como entrenador del Union Berlín, club de la Bundesliga.

La dolorosa derrota por 2-1 (1-0) ante el FSV Mainz 05, decidida en el último minuto, agotó la confianza que la directiva del club, encabezada por el presidente Dirk Zingler, tenía en el experimento suizo. También se acaba el tiempo del director general Horst Heldt. El dirigente, que pretendía impulsar junto a Lustrinelli un cambio de rumbo deportivo esta temporada, tendrá que marcharse en verano.

En lugar del fútbol ofensivo que esperaba, el Union atraviesa una sequía goleadora y sigue teniendo problemas defensivos. La etapa de Lustrinelli en Berlín-Köpenick termina después de solo 150 días. El club quiere presentar a su sustituto «en los próximos días».

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«Después de cinco meses de trabajo conjunto, debemos reconocer que el juego y los resultados obtenidos por nuestro primer equipo masculino ponen en peligro la permanencia en la Bundesliga», afirmó Zingler. Tras la undécima jornada, el Union ocupa el 17.º puesto, en zona de descenso, con solo siete puntos.

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Maximilian Hoffmann ocupará un cargo de nueva creación

Según Zingler, la aplicación del rumbo acordado conjuntamente en verano y los cambios en la plantilla realizados en consonancia no han dado lugar a la evolución deportiva deseada: «Por eso hemos decidido reorganizarnos tanto en el plano humano como en el estructural».

El club creará el puesto de director deportivo para Maximilian Hoffmann, hasta ahora responsable de desarrollo del talento y enlace entre la cantera y el primer equipo. En su nueva función se encargará de planificar la plantilla y dirigirá al equipo de ojeadores.

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El club destacó la profesionalidad y las cualidades humanas de Heldt. Hasta su salida, deberá, junto con Hoffmann y el resto del equipo, «hacer todo lo posible para lograr también esta temporada el objetivo de la permanencia y entregar después el área a su sucesor de forma ordenada», dijo Zingler, que compareció ante la prensa el domingo al mediodía.

Getty Images

Los jugadores defienden a Lustrinelli tras la derrota en Maguncia

Sin embargo, durante buena parte del partido todo apuntaba a un primer domingo de Adviento relativamente tranquilo en el Alte Försterei. El Union se puso por delante con un gol de Janik Haberer (37') y, tras cinco partidos de liga consecutivos sin ganar, tenía al alcance la ansiada victoria para salir de su mala racha.

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Pero el equipo perdió por completo el orden defensivo en el tramo final y el Mainz remontó con goles de Phillip Tietz (85') y Anthony Caci (90+2'). En conjunto, su victoria no fue inmerecida.

A Lustrinelli le costaba explicar este nuevo hundimiento. «El equipo no estaba inseguro, mostramos una buena mentalidad y estuvimos bien organizados», dijo el técnico. El capitán Christopher Trimmel salió en su defensa: «No es nada nuevo que el entrenador sea siempre el eslabón más débil», afirmó el veterano, aunque también dejó claro: «Como equipo, nunca permitiremos que haya jugadores que culpen al entrenador».

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Pero pocas horas después se impuso la lógica del fútbol.