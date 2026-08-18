Terremoto en el mercado: un gigante saudí negocia con Harry Kane

Un gigante saudí ha entrado en negociaciones directas para fichar al inglés Harry Kane, delantero del Bayern Munich, durante el actual periodo de transferencias, en una operación que podría convertirse en una de las mayores sorpresas del mercado.

La cadena inglesa «TEAMtalk» reveló que el Al Hilal mantuvo conversaciones con los representantes de Kane, en un intento de convencer al capitán de la selección de Inglaterra para trasladarse a la Liga Profesional Saudí, después de que el club lo colocara al frente de su lista de objetivos para reforzar la línea ofensiva.









La cadena precisó que Charlie Kane, hermano del jugador y su agente principal, se reunió durante el fin de semana con Simon Francis, director técnico de fútbol del Al Hilal, quien se encuentra actualmente en Inglaterra trabajando en la lista de delanteros que tiene como objetivos el club saudí.

El movimiento del Al Hilal se enmarca en un plan para reconstruir su línea ofensiva, después de que el club fichara a Crysencio Summerville del West Ham United, con la intención de incorporar a otro extremo y a un nuevo delantero.

El Al Hilal sitúa a Kane al frente de su lista de delanteros objetivo, junto a otras opciones, ya que el club estudia también fichar a jugadores en la posición de extremo como Savinho y Pedro Neto.

Por su parte, el Bayern Munich busca conservar a su delantero inglés, sobre todo porque su contrato actual entra en su último año, por lo que el club alemán trabaja en ampliarlo por 3 años, de modo que continúe hasta junio de 2029.

El Al Hilal se prepara para varios cambios en su línea ofensiva, con la posible salida de Karim Benzema, en un momento en el que Darwin Núñez está cerca de trasladarse al Trabzonspor a préstamo.

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