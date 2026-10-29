Parece que la posición de lateral derecho en el Real Madrid se ha convertido en un dolor de cabeza crónico que amenaza la estabilidad del equipo. Tras dos años de planificación, el conjunto blanco se encuentra ante un claro déficit en este puesto, lo que ha abierto la puerta a un escenario dramático que podría devolver al inglés Trent Alexander-Arnold a su tierra natal.

Hace dos años, el Real Madrid fichó a Arnold para jugar junto al capitán Dani Carvajal y, tras la marcha de este último, incorporó al neerlandés Denzel Dumfries en el último mercado.

Sin embargo, ninguno de los dos convenció a la dirección técnica, hasta el punto de que Fede Valverde, que no es defensa, ocupó esta posición bajo el mando de Xabi Alonso y Arbeloa, y se mantuvo en la misma línea bajo la dirección de José Mourinho.

Mourinho relega a Arnold

Según informó la emisora española «Cadena SER», citando fuentes del Real Madrid, Arnold en particular no ha terminado de asentarse y su nivel está muy lejos del que ofrecía con el Liverpool, hasta el punto de que quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra en el último Mundial.

Este declive lo ha situado al final de la lista de opciones de Mourinho. Para el técnico portugués, Valverde es el jugador titular en esta posición, pese a sus célebres declaraciones de que el uruguayo no jugaría como lateral derecho porque no es su puesto natural; sin embargo, su rendimiento y su capacidad para organizar el centro del campo lo han convertido en la primera opción, y Dumfries ocupa el segundo lugar, seguido de un jugador del Castilla si se presenta la ocasión.

El Liverpool se mueve: la cesión es la solución

Por ello, no resultó extraño que se extendieran los rumores sobre una inminente salida de Arnold, que percibe cerca de 16,7 millones de euros anuales.

Según reveló el periodista Pacojó Delgado a través del programa SER Deportivos, el Liverpool ya ha comenzado a tomar el pulso a su afición y a los agentes del jugador acerca de presentar una oferta oficial al Real Madrid para recuperarlo, en principio a modo de cesión, durante el próximo mercado invernal.

Y aunque Trent, de 28 años y nacido en la ciudad de los Beatles, no se marchó del Liverpool en total sintonía con su afición, los primeros sondeos indican que menos de un tercio de los aficionados del Liverpool se oponen a su regreso, lo que allana el camino para un retorno histórico.

Dos obstáculos para la operación: Pedro Porro es la sorpresa

El regreso de Arnold a Anfield se enfrenta a dos problemas. En primer lugar, su elevado salario, aunque el Liverpool dispone de solvencia económica. Y en segundo lugar, su estrechísima relación con su compañero Jude Bellingham, pues el Real Madrid no desea dar un paso que pueda entorpecer la excepcional temporada que está firmando el centrocampista.

Pacojó concluyó sus declaraciones con una llamativa predicción: «Apuesto a que el Liverpool presionará con fuerza, y apuesto también a que Mourinho quiere a Pedro Porro a cambio, un jugador que también quiere Deco en el Barcelona, pero esto no es más que una predicción mía».

Esto llega en un momento en el que la misma emisora reveló hace semanas que el Barcelona se interesó por Pedro Porro para incorporarlo en invierno o en verano, aprovechando su excelente compenetración con Lamine Yamal en el Mundial.

El propio campeón del mundo español desea regresar a LaLiga, por temor a que el bajón de nivel del Tottenham afecte a sus opciones con la selección, y parece que el Barcelona es su primera opción en estos momentos, aunque el Real Madrid no descarta dar un paso en sentido contrario.