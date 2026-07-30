Según informaciones coincidentes de los medios ingleses, el exitoso técnico Eddie Howe, al frente del equipo desde hace muchos años, quiere tomarse un descanso y abandonar el club con efecto inmediato, y además 22 días antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League.

Su sucesor ya estaría listo: Matthias Jaissle. Supuestamente, el alemán de 38 años ya se encuentra en conversaciones avanzadas con el Newcastle. Jaissle celebró en su día su gran irrupción como entrenador en el RB Salzburgo y en 2023 se marchó al Al-Ahli de Arabia Saudí, donde en realidad todavía tiene contrato hasta 2027. Sin embargo, la rescisión no debería suponer ningún problema. Tanto el Newcastle como el Al-Ahli pertenecen mayoritariamente al fondo soberano saudí Public Investment Fund (PIF).

Howe asumió el cargo de entrenador en el Newcastle en 2021 y desde entonces ha llevado al club, impulsado por una enorme ofensiva en el mercado de fichajes, a cotas insospechadas. Después de 20 años de ausencia, las Urracas se clasificaron recientemente dos veces para la Champions League. Además, en 2025 conquistaron la Copa de la Liga.

Eddie Howe, aparentemente descontento con la evolución del mercado de fichajes

Howe había comenzado con normalidad la preparación para la nueva temporada y había dirigido al equipo en los tres amistosos de las dos últimas semanas. El miércoles logró una victoria por 4-1 ante el Bristol City, de Segunda División. Después, en las últimas 48 horas, habría madurado la decisión de Howe de querer dejar el club.

Según Sky , habrían influido una serie de movimientos en el mercado de fichajes que no le satisfacen. El Newcastle vende a dos jugadores clave, Sandro Tonali (108 millones de euros al Tottenham Hotspur) y Anthony Gordon (FC Barcelona), y posiblemente también salga el capitán Bruno Guimaraes. Mientras tanto, también es incierto el futuro de Nick Woltemade. El internacional alemán vivió una temporada de debut en general decepcionante en el Newcastle tras su traspaso desde el VfB Stuttgart por 75 millones de euros.