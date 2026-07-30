Según informaciones coincidentes de los medios ingleses, el exitoso técnico de larga trayectoria Eddie Howe quiere tomarse un descanso y abandonar el club con efecto inmediato, y eso 22 días antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League.

Su sucesor ya estaría preparado y se llamaría Matthias Jaissle. Supuestamente, el alemán de 38 años se encuentra en conversaciones avanzadas con el Newcastle. Jaissle celebró en su día su irrupción como entrenador en el RB Salzburg y en 2023 se marchó al Al-Ahli, de Arabia Saudí, donde en realidad todavía tiene contrato hasta 2027. Sin embargo, la rescisión no debería causar ningún problema. Tanto el Newcastle como el Al-Ahli pertenecen mayoritariamente al fondo soberano saudí Public Investment Fund (PIF).

Howe asumió el cargo de entrenador en el Newcastle en 2021 y desde entonces llevó al club —impulsado por una enorme ofensiva de fichajes— a cotas insospechadas. Tras 20 años de ausencia, las Urracas se clasificaron recientemente dos veces para la Champions League. Además, en 2025 logró la victoria en la Copa de la Liga; fue el primer título del Newcastle en 70 años.

Eddie Howe, al parecer descontento con la evolución del mercado de fichajes

Howe había arrancado con normalidad la preparación para la nueva temporada y en las dos últimas semanas dirigió al equipo en tres amistosos. El miércoles logró una victoria por 4-1 contra el Bristol City, de Segunda División. Sin embargo, supuestamente ya llevaba varias semanas dándole vueltas a la dimisión, y en las últimas 48 horas habría tomado la decisión final.

Según se dice, para él habrían influido ciertos desarrollos insatisfactorios en el mercado de fichajes. El Newcastle vendió a dos jugadores clave, Sandro Tonali (108 millones de euros al Tottenham Hotspur) y Anthony Gordon (80 millones de euros al FC Barcelona), y quizá también salga el capitán Bruno Guimaraes.

Mientras tanto, el futuro de Nick Woltemade no está claro. El internacional alemán vivió una temporada de debut en general decepcionante en el Newcastle, después de su traspaso el pasado verano desde el VfB Stuttgart por 75 millones de euros, durante la cual también perdió por momentos el favor de Howe, después de que este lo alineara una y otra vez fuera de posición como centrocampista.

Las Urracas también venían últimamente en declive, lo que sí provocó críticas hacia Howe. El Newcastle terminó la pasada temporada en el duodécimo puesto de la Premier League y, por lo tanto, no logró clasificarse para una competición internacional.