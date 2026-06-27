Terremoto en Arabia Saudí: una revuelta popular pide la cabeza de Donis y la dimisión de la Federación de Fútbol

Tras la eliminación de Arabia Saudí del Mundial 2026 por el empate sin goles ante Cabo Verde, las redes sociales, lideradas por «X», han hervido de indignación.

Aunque las críticas alcanzaron a varios jugadores, la mayor parte de la ira popular recayó sobre el seleccionador griego Georgios Donis, a quien se acusó de no saber gestionar los partidos, sobre todo ante Uruguay y España. y no aportó soluciones técnicas que ayudaran al equipo a superar sus dificultades sobre el terreno de juego, por lo que las peticiones para que abandonara el cargo acapararon la atención tras el pitido final.

También se criticó a los jugadores, sobre todo a S. Al-Dosari y Al-Khaibari.

La indignación no se limitó al cuerpo técnico: varios jugadores, encabezados por el capitán Salem Al-Dossari, fueron criticados por bajo rendimiento.

Abdullah Al-Khaibari también fue criticado por su juego lento y sus pases seguros hacia atrás, sin profundidad para superar líneas rivales, lo que ralentizó la construcción de juego y redujo las ocasiones de peligro.

Problemas técnicos evidenciados durante el torneo

La afición cree que la eliminación no fue solo por el partido contra Cabo Verde, sino por fallos técnicos evidentes durante todo el torneo, como la ausencia de un delantero capaz de aprovechar las ocasiones, superar a los defensas y mantener la posesión en el último tercio.

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Además, la defensa por bandas fue vulnerable y el juego ofensivo dependió más del esfuerzo colectivo que de la calidad individual, al faltar futbolistas capaces de decidir en duelos uno contra uno.

Los errores en pases y posiciones, unidos a un evidente bajón físico en el último cuarto de hora, impidieron al equipo aumentar la presión cuando más lo necesitaba.

El banquillo no aportó soluciones.

La grada coincidió en que los suplentes no aportaron lo necesario para cambiar el rumbo de los partidos, y se echó en falta un jugador capaz de decidir en los momentos clave.

Se pide una revolución integral que no se limite al entrenador

Aunque el nombre de Donis acapara la atención, muchos afirman que cambiar de entrenador no basta: la crisis es más profunda y exige revisar el desarrollo de talento, los criterios de selección y una visión técnica estable que permita competir en las grandes citas.

La afición concluyó que lo ocurrido en el Mundial de 2026 debe ser el punto de partida para reconstruir la selección saudí y evitar nuevos fracasos. De lo contrario, el mismo escenario se repetirá, sea cual sea el torneo o el rival.