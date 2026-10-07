No cabe duda de que la retirada de Lionel Messi de la selección argentina supone una gran pérdida futbolística para el equipo, pero las cosas no se quedarán ahí, sino que se extenderán a otra dimensión.

Lionel Messi se despidió oficialmente de la selección argentina tras su victoria en el último partido ante Benín en la madrugada de hoy.

Y mientras su marcha representa un gran vacío deportivo para la "Albiceleste", también podría dejar una enorme brecha en los recursos del fútbol argentino.

El sitio web "Foot Mercato" señaló que los patrocinadores, la venta de entradas, los índices de audiencia, la promoción, los derechos comerciales y el atractivo internacional son aspectos que se verán afectados por la retirada de la "Pulga" del plano internacional, y la Asociación del Fútbol Argentino tendrá que adaptarse a la nueva situación sin su principal factor de atracción económica.

La velada de clausura en el estadio Monumental reflejó con claridad el poder económico de Messi. Las entradas del partido, que ascendían a 85.000, se agotaron rápidamente, a pesar de sus precios sumamente elevados para el mercado argentino, donde el precio de algunos asientos alcanzó los 480.000 pesos, es decir, más de 280 euros.

Incluso antes del partido, la revista Forbes argentina estimó que solo esta velada de despedida podría generar cerca de 13 millones de dólares por la venta de entradas, pues la demanda fue tan alta que surgió un gran mercado paralelo en torno a las entradas, mientras que la televisión argentina registró índices de audiencia excepcionales.

Dicho de otro modo, incluso en un simple partido amistoso contra Benín, la presencia de Messi convirtió un encuentro sin gran relevancia deportiva en un auténtico acontecimiento económico y mediático.

Argentina cuenta con más de 100 patrocinadores

En 2017, la Asociación del Fútbol Argentino solo tenía seis marcas comerciales vinculadas a la selección nacional. Ahora, en cambio, la asociación reúne a más de 100 marcas, repartidas entre Estados Unidos, Europa, Asia y Oriente Medio.

El periódico "The Times" apunta a la existencia de 120 patrocinadores e ingresos estimados en unos 150 millones de dólares, mientras que la asociación estaba al borde de la quiebra cuando Leandro Petersen asumió la responsabilidad de su desarrollo comercial.

Por su parte, el sitio web argentino "iProfessional" señala que la publicidad y el marketing representan ahora más del 50% de los ingresos de la asociación, con alrededor de 120 patrocinadores en todo el mundo. Estas dinámicas son de gran importancia, y está claro que Messi no es la única razón detrás de este enorme crecimiento comercial, pues los títulos de Argentina, la estrategia internacional de la asociación y la construcción de la marca también desempeñaron un papel fundamental.

Sin embargo, el propio Leandro Petersen reconoció recientemente que Messi fue un "factor catalizador excepcional" para el desarrollo de la marca de la Asociación del Fútbol Argentino, y que le permitió llegar a mercados en los que Argentina tenía anteriormente una presencia limitada.

Las repercusiones de la retirada internacional van mucho más allá del aspecto económico

Es probable que la retirada del jugador ganador de ocho Balones de Oro tenga repercusiones que van mucho más allá del aspecto económico para la asociación.

Los canales argentinos perderán un enorme factor de atracción para el público, los patrocinadores tendrán que seguir pagando los costes de las retransmisiones a pesar de la ausencia de su estrella mundial más destacada de los terrenos de juego, y podría verse afectada toda la economía de los partidos internacionales.

Numerosos sectores se beneficiaron del atractivo excepcional del número 10, como las entradas, la hospitalidad, los productos, las camisetas, las campañas publicitarias, el contenido digital, las redes sociales, los derechos comerciales y la organización de partidos en el extranjero.

El caso del club Inter Miami refleja este poder de forma indirecta, pues desde la llegada de Messi el valor del club aumentó de unos 585 millones de dólares en 2022 a 1.450 millones de dólares en 2026, mientras que sus ingresos alcanzaron unos 200 millones de dólares en el último ejercicio fiscal.

El periódico "The Wall Street Journal" también señaló el impacto de Messi en el turismo, la hospitalidad, el comercio y el sector inmobiliario del estado. Y, por supuesto, es imposible aplicar estas cifras directamente a Argentina, pero dan una idea de la capacidad del jugador para generar una actividad económica que supera con creces su salario.

Un gran poder económico gracias a la era dorada de la generación de Messi

Pero el fútbol argentino puede estar tranquilo por una cosa: la Asociación del Fútbol Argentino ya ha acumulado un gran poder económico gracias a la era dorada de la generación de Messi.

Desde 2019, Argentina ha recaudado cerca de 121 millones de dólares estadounidenses únicamente en premios vinculados a las competiciones, según el periódico "AS".

Esta cantidad incluye 8 millones de dólares estadounidenses tras ocupar el tercer puesto en la Copa América 2019, 10 millones de dólares estadounidenses de la Copa América 2021, 52 millones de dólares estadounidenses vinculados a la conquista del Mundial 2022 (de los cuales 42 millones de dólares estadounidenses provienen de la FIFA y 10 millones de dólares estadounidenses de la Confederación Sudamericana de Fútbol), 16 millones de dólares estadounidenses de la Copa América 2024, y otros 33 millones de dólares estadounidenses por ocupar el segundo puesto en el Mundial 2026.

Está claro que estos ingresos no se atribuyen por completo a Messi, pues los logros de todo el equipo contribuyeron a conseguirlos. No obstante, ponen de relieve el valor económico de este período excepcional. El desafío reside en preservar el poder comercial acumulado durante esta época y en mantenerlo en ausencia de su principal embajador.

La Asociación del Fútbol Argentino sigue contando con más de 100 socios, una presencia comercial internacional y una marca que ha adquirido una influencia enorme. Argentina tendrá que convencer a los patrocinadores, las cadenas de televisión, la afición y los mercados extranjeros de que es capaz de seguir generando decenas, o incluso cientos, de millones de dólares sin su número 10.

Es probable que la pérdida no sea un golpe económico inmediato, sino una desaparición gradual del valor distintivo de Messi, cuyo verdadero alcance podrá medirse a lo largo de las décadas, los partidos y los grandes torneos del futuro.