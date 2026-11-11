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Manchester United afronta una crisis deportiva y financiera cada vez más grave, tras caer a la zona de descenso de la Premier League, en un inicio de temporada catastrófico que coloca al club ante un escenario que solo se planteaba como hipótesis, pero que se ha vuelto más preocupante con la persistencia de los resultados negativos.

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El Manchester United solo ha sumado 8 puntos en sus primeros 10 partidos de la Premier League, lo que lo sitúa en el decimoctavo puesto, el primero de los de descenso, después de haber logrado una sola victoria hasta el momento. La posibilidad de que uno de los clubes más grandes del mundo caiga a la Championship se ha convertido en un motivo de preocupación real.

En este contexto, el diario alemán Bild recogió lo publicado por el periódico británico The Sun sobre las enormes repercusiones económicas que podría acarrear el descenso del Manchester United, relacionadas con el contrato de patrocinio que lo vincula a la empresa alemana Adidas, ya que el acuerdo permite a la compañía poner fin a la asociación antes de su fecha prevista en caso de que el equipo baje a una categoría inferior.

Según el informe, el contrato incluye una cláusula que otorga a Adidas el derecho de rescindir el acuerdo con un aviso previo de una temporada completa si el Manchester United desciende de la Premier League. El valor total del contrato alcanza los 900 millones de libras esterlinas, es decir, el equivalente a cerca de 1.030 millones de euros.

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El club inglés había ampliado su colaboración con la empresa alemana en 2023 por 10 años adicionales, de modo que el acuerdo seguiría vigente en origen hasta 2035. El valor del contrato asciende a unos 900 millones de libras esterlinas, con una media de 90 millones anuales, es decir, cerca de 107 millones de euros por temporada.

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Pero el riesgo no se limita a la posible rescisión de la asociación: incluso si Adidas decidiera mantener el contrato, el descenso del United provocaría una reducción de los pagos anuales del 50% por cada temporada que pase fuera de la Premier League. De este modo, las cuantías bajarían de 90 millones de libras esterlinas a tan solo 45 millones por temporada.

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Champions League: otra amenaza

El descenso no representa la única amenaza económica a la que se enfrenta el Manchester United en el acuerdo de patrocinio, ya que el contrato incluye también una cláusula vinculada a la participación en la Champions League, que permite a Adidas reducir los pagos garantizados en 10 millones de libras esterlinas por cada temporada en la que el equipo esté ausente de la competición continental.

Esta condición ya ha entrado en vigor, después de que el Manchester United faltara a la Champions League durante la temporada 2025-2026, lo que conllevó la aplicación de la reducción económica estipulada en el acuerdo. Por lo tanto, el club ya ha asumido parte de las pérdidas potenciales debido al declive de sus resultados y a su alejamiento de la competición.

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El Manchester United ocupa el decimoctavo puesto en la tabla de la Premier League con 8 puntos de 10 partidos, tras lograr una victoria, 5 empates y 4 derrotas, a un punto del Coventry City, que marcha decimoséptimo. Su último partido terminó con empate a 4-4 ante el Aston Villa, y reanudará su andadura con el enfrentamiento ante el Liverpool el 22 de noviembre, en un momento en el que todos los indicios apuntan hacia el nombramiento de un nuevo entrenador en lugar de Michael Carrick.

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