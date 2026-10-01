En un movimiento de escalada sin precedentes que confirma su determinación de erradicar la corrupción de raíz, la Federación Turca de Fútbol hizo estallar una sorpresa de gran calibre al anunciar la suspensión provisional de 448 directivos, actuales y pasados, de los clubes turcos, por su implicación en casos de apuestas, en la mayor campaña de depuración que viven los terrenos de juego turcos desde hace años.





La Federación Turca anunció, en un comunicado oficial, la remisión de todos los directivos suspendidos al comité de disciplina, tras quedar probada su implicación en actividades de apuestas durante el desempeño de cargos oficiales en los clubes de primera y segunda división en la temporada 2026-2027, y a lo largo de los últimos cinco años.

La impactante lista publicada por la Federación incluyó nombres de peso en el panorama futbolístico turco, encabezados por Ertuğrul Doğan, presidente del Trabzonspor, y Hakan Daltaban, vicepresidente del Beşiktaş, lo que refleja la magnitud y amplitud de la investigación.

Según informaciones de medios locales, recogidas por la agencia "Reuters", la lista incluyó a unos 171 directivos que habían trabajado anteriormente en clubes de la Superliga turca.

Por su parte, el presidente del Trabzonspor rompió su silencio, confirmando que anteriormente poseía una cuenta de apuestas y que la declaró a las autoridades.

Doğan declaró a la cadena de televisión "A Spor": "Estas empresas patrocinaban a los clubes y organizaban eventos de lanzamiento; nadie esperaba que eso causara problemas. Si cometimos un error, pedimos disculpas, pero no cometimos ningún error".

Esta decisión se enmarca en el endurecimiento del control de la Federación Turca sobre el asunto de las apuestas, desde el gran escándalo que sacudió al fútbol turco el año pasado, que se saldó con la suspensión de unos 149 árbitros y 1024 jugadores por periodos diversos, antes de derivar posteriormente en el encarcelamiento de varios jugadores de élite y directivos de alto nivel en una campaña para combatir las apuestas ilegales y la manipulación de resultados de partidos en las ligas profesionales.

En un contexto relacionado, las investigaciones revelaron otra vía del caso, ya que las autoridades turcas detuvieron el martes al presidente y a seis miembros del comité principal de árbitros de fútbol, acusados de interferir en los procedimientos arbitrales, en una señal de que los hilos del escándalo podrían alcanzar a todas las instituciones del deporte.











