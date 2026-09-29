Terremoto administrativo en el Camp Nou: el director ejecutivo del Barcelona dimite tras solo un año

La estructura directiva del FC Barcelona atraviesa una situación de agitación sin precedentes. Tras un breve periodo desde que asumió el mando del área ejecutiva, el director general del club catalán ha decidido marcharse de forma inesperada, abriendo así la puerta a una nueva etapa de reestructuración dentro de las oficinas del Camp Nou.

El diario español ARA confirmó que Manel del Río, director ejecutivo del club, presentó oficialmente su dimisión del cargo tras solo un año en el puesto. Se despidió de la junta directiva el pasado lunes, y el miércoles será su último día dentro de los muros del club.

Del Río se incorporó al Barcelona hace cuatro años, concretamente en septiembre de 2022, como asistente de Maribel Meléndez, quien ocupaba entonces el cargo de directora general, tras la salida de Ferran Reverter, que anteriormente desempeñaba ese delicado puesto.

El club explicó en un breve comunicado que la decisión se tomó de total mutuo acuerdo entre ambas partes, y que el proceso de transición se desarrolló con absoluta fluidez y sin ningún tipo de desavenencias.

Sergio Serrano: el nuevo hombre fuerte

Tras esta inesperada salida, el Barcelona se ve obligado a redistribuir con urgencia las responsabilidades. Los datos apuntan a que Sergio Serrano, el más reciente en incorporarse al equipo ejecutivo procedente del Banco Sabadell, tendrá una gran influencia durante la próxima etapa y asumirá la responsabilidad del espinoso asunto financiero del club.

Las fuentes revelaron que la dirección del Barcelona ya ha realizado entrevistas con numerosos candidatos para ocupar el cargo de director general, sin descuidar el talento existente dentro de las oficinas del Camp Nou, donde la opción de la promoción interna y de otorgar más competencias a los empleados del club catalán permanece firmemente sobre la mesa.







