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Thibaut Courtois completará una década con los blancos. Al menos, eso parece tras su renovación.

Tras renovar al titular habitual Aurelien Tchouameni y a la gran promesa Arda Güler, el Real Madrid también ha ampliado el contrato del portero Thibaut Courtois. Según anunció el viernes el club con más títulos de Liga en España, el belga firmó hasta el 30 de junio de 2028, con lo que prolongó su contrato un año. Courtois es el tercer jugador importante que aclara su futuro con el Real Madrid en tres días.

Antes, el segundo clasificado de La Liga había asegurado la continuidad de Tchouameni y Güler a largo plazo, en ambos casos hasta 2032 . Courtois (34) no recibió un contrato tan largo, pero el Real Madrid despejó las dudas en una posición importante.

El portero llegó a Madrid procedente del Chelsea en 2018 y hasta ahora ha disputado 348 partidos oficiales con el Real Madrid. Allí ha ganado, entre otros títulos, dos veces la Champions League y la Supercopa de la UEFA, además de proclamarse tres veces campeón de Liga y una vez campeón de la Copa del Rey y del Mundial de Clubes.