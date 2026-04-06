Tercer título de liga consecutivo: «El PSV puede convertirse en el Bayern de Múnich de los Países Bajos en los próximos años»

Tres títulos nacionales consecutivos son solo el principio: el PSV puede convertirse en el Bayern de Múnich de los Países Bajos. Cada día, en Voetbalzone, planteamos tres afirmaciones sobre los principales clubes neerlandeses. Además, también prestamos atención regularmente a equipos que no pertenecen al tradicional trío de cabeza. ¿Crees que el PSV podrá seguir dominando la Eredivisie en los próximos años, o es demasiado ambicioso? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

La plantilla del entrenador Peter Bosz se proclamó el domingo campeona de Holanda sin siquiera saltar al campo. Tras el empate del Feyenoord a domicilio ante el FC Volendam (0-0), el PSV ya no puede ser alcanzado en lo que queda de temporada. El 27.º título de liga de la historia del club y el tercero consecutivo es, por tanto, un hecho. La pregunta es si el PSV podrá mantener este dominio en la Eredivisie y convertirse en el Bayern de Múnich de los Países Bajos. Entre otros, Bosz y el director técnico Earnest Stewart se pronunciaron sobre este tema en una entrevista con ESPN tras el campeonato.

Bosz considera que hay pocas posibilidades de que el PSV pueda dominar en los Países Bajos durante años, pero cree que es posible. «En los Países Bajos se pierden los mejores jugadores cada año. A partir del año que viene, solo habrá un club con la participación en la Liga de Campeones asegurada. Eso significa que los verdaderos millones solo irán a parar a un club. En su momento, el Bayern de Múnich fue capaz de fichar a los mejores jugadores de la competencia. Si consigues eso, habrás abierto una brecha difícil de salvar», afirma en referencia a la rivalidad con el Ajax y el Feyenoord.

El director técnico Stewart afirma que, dentro de la directiva del PSV, no se rehúye la comparación con el Bayern de Múnich. «Espero que sí. Aquí no es una palabrota», afirma. «El Bayern es un ejemplo, no solo para nosotros, sino para muchos equipos, de cómo llevar a cabo una buena gestión, tomar buenas decisiones, de todo. Hemos tenido el honor y la oportunidad de jugar contra ellos».

El PSV se enfrentó al club alemán de primera división el pasado mes de enero, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Hay algo que se le quedó grabado a Stewart. «Casi no me atrevo a decirlo, pero todo el mundo te hace regalos antes de un partido de la Champions League, os los intercambiáis entre vosotros. Solo el regalo del Bayern de Múnich ya es algo fuera de lo normal. Una pluma Montblanc. No se lo hacen a una sola persona, sino al menos a unas diez. Tampoco es que sea exagerado, pero sí muy profesional. Una declaración: esto es lo que somos, somos el Bayern de Múnich».

Una pluma Montblanc se considera uno de los símbolos definitivos del lujo, la artesanía y el estatus. Los modelos básicos cuestan entre doscientos y trescientos euros, y las ediciones de lujo o limitadas pueden alcanzar miles de euros. Llevar una Montblanc en el bolsillo del pecho se considera a menudo un signo de éxito.

Stewart tiene el objetivo de volver a conquistar el título nacional con el PSV la próxima temporada. «Si te proclamas campeón diez veces seguidas, las cosas van muy rápido. Entonces eres el PSV de los Países Bajos», dice con un guiño. Los rivales reciben en Eindhoven una réplica de cristal del Estadio Philips. «De nuestra parte reciben nuestro estadio en cristal. Eso también es precioso. Todavía no es el nuevo estadio».