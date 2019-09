Ter Stegen y su suplencia en Alemania: "Me vuelve loco"

El portero alemán sigue sin poder hacerse con la titularidad en su equipo nacional y Neuer sigue siendo preferido de Joachim Low.

Marc-André Ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundo, de hecho ha estado nominado a mejor portero por la Uefa y por la FIFA en los premios The Best pero este rendimiento sigue sin valerle para convencer a Joachim Low y que le utilice como portero titular en la Selección de .

El portero no oculta que no entiende la situación. "Por supuesto que me vuelve un poco loco. Das lo mejor de ti y no estás donde quieres. Sin embargo, creo que con el tiempo he encontrado una respuesta para mí. No es nada fácil, pero la paciencia es parte del trabajo de un futbolista. Hay etapas en la que te toca esperar", explicó en declaraciones a T-online.

No obstante deja claro que no faltará el respeto a Neuer para conseguir la titularidad: "He establecido mis prioridades. Quiero tener éxito y el gran objetivo que tengo es ser el primer portero del país, pero no a cualquier precio. El fútbol es una cosa, pero la humanidad es más importante. Quiero poder mirarme al espejo y decir: 'has trabajado honestamente y has abordado abiertamente tus ambiciones. Fuiste justo y no jugaste por fuera'".

Ter Stegen no cree que jugar en el Barça y que Neuer lo haga en el Bayern esté relacionado con la situación: "No, todo lo contrario. Sinceramente, no encuentro mejor razón que la de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo. Además, la experiencia de jugar en el extranjero me ha hecho mejor. No me arrepiento".