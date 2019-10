Ter Stegen, un extraterrestre que tiene que hacer autocrítica en LaLiga

El meta holandés ha salvado a su equipo en varios partidos con paradas de mérito, pero no todo son buenos números en su casillero.

Ter Stegen es junto a Oblak probablemente el mejor portero del momento. Sus paradas han sido decisivas para que el salvara los muebles principalmente en Champions: un penalti detenido al Dortmund, dos acciones salvadoras ante el Inter y especialmente brillante frente al Slavia.

Precisamente en Praga, el meta azulgrana alzó la voz para decir que debían hablar de lo que está pasando en el equipo este año. Unas palabras que sonaron a crítica para el equipo y que no sentaron del todo bien. Cierto es que fue el único en dar la cara tras el partido y que con el paso del tiempo se ha convertido en un capitán sin brazalete, pero en esa autocrítica debe ir incluido también el propio guardameta.

De los porteros titulares de esta Liga, es decir, de aquellos que acumulan al menos cinco partidos, Ter Stegen es el 14º en cuanto a porcentaje de paradas. De los 18 disparos que ha recibido ha visto cómo 11 de ellos acababan en gol.

Ante el , en la goleada azulgrana que les coloca como líderes de la Liga, Ter Stegen hizo una pifia. El centro de Míchel no solo no lo blocó si no que de manera poco ortodoxa sacó la mano para despejar el balón que acabó golpeando en Kiko Olivas en un gol un tanto extraño.

Acostumbrados a sus actuaciones colosales como grandísimo portero que es, choca este tipo de fallos y sobre todo que ocupe un lugar tan bajo en el ranking de paradas.