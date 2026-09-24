Felix Nmecha adelantó al equipo de la DFB en el minuto 32. En la segunda parte, Países Bajos se generó varias buenas ocasiones, hasta que Cody Gakpo marcó en el 90+2 el merecido empate.

El domingo, el equipo de la DFB se enfrenta a Grecia en Augsburgo. Después aún le esperan un partido en casa contra Serbia en Múnich y la vuelta a domicilio ante Grecia.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

Equipo de la DFB, notas contra Países Bajos: Marc-Andre ter Stegen

Jürgen Klopp lo nombró portero titular provisional. Que fuera con razón quedó en duda tras su actuación en Ámsterdam. Las acciones de ter Stegen oscilaron entre lo desastroso y lo sobresaliente. En los córners, el jugador de 34 años evidenció grandes problemas para dominar el área y, por ello, tuvo parte de culpa en dos goles encajados (12 y 62). Para suerte de ter Stegen, ambos tantos no subieron al marcador por faltas neerlandesas. En el juego con los pies, ter Stegen volvió a transmitir inseguridad en varias acciones. En el minuto 42, puso a su equipo en apuros con un pase fatal directo a Cody Gakpo. Después de algunas paradas de trámite, ter Stegen firmó en la segunda mitad hasta cuatro grandes reflejos ante remates de Denzel Dumfries (60), Mexx Meerdink (62), otra vez Meerdink (73) y Noa Lang (89). Nada pudo hacer en el gol tardío. Nota: 3,5.

Equipo de la DFB, notas contra Países Bajos: Philipp Treu

Fue el único debutante que entró directamente en el once inicial. El jugador de Friburgo, de 25 años, se mostró voluntarioso por la banda derecha en el juego ofensivo. Antes del 1-0, Treu encontró a Adeyemi con un centro raso y, finalmente, Nmecha convirtió. En el posicionamiento sin balón estuvo a veces algo desorientado, aunque también influyó la mala protección general del equipo alemán. Nota: 3.

Equipo de la DFB, notas contra Países Bajos: Jonathan Tah

En el centro de la defensa, Klopp confió en la pareja Tah/Schlotterbeck, también preferida por el exseleccionador Julian Nagelsmann. Tah tuvo problemas al principio con Brian Brobbey, de un poderío físico similar. En el 11, Tah hizo trastabillar de forma decisiva a Brobbey en un duelo dentro del área. El árbitro Hernandez Hernandez dejó seguir. Igual que en la acción inmediatamente posterior, cuando un disparo lejano de Tijjani Reijnders golpeó la mano derecha pegada al cuerpo de Tah. En el minuto 35, Brobbey tuvo que retirarse tocado y, a partir de ahí, el partido de Tah fue algo más tranquilo. En la clarísima ocasión de Meerdink, Tah estaba demasiado lejos (66). Nota: 4.

Equipo de la DFB, notas contra Países Bajos: Nico Schlotterbeck

Cometió varios pequeños despistes. En el gol de van Dijk que finalmente fue anulado (12), Schlotterbeck tampoco saltó lo suficiente. Además, al final de la primera parte perdió un balón de forma imprudente junto a su propia área. A cambio, dejó algunos buenos pases. Nota: 4.

Equipo de la DFB, notas contra Países Bajos: Nathaniel Brown

Empezó con vocación ofensiva: en el 38, Brown se lanzó al ataque y asistió a la perfección a Adeyemi, que, completamente solo, mandó fuera el balón. En defensa, como todo el equipo alemán, transmitió inseguridad. En el empate final, Brown perdió de vista a Gakpo. Nota: 4.

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Equipo de la DFB, notas contra Países Bajos: Felix Nmecha

Comenzó discreto, antes de aprovechar un balón suelto a corta distancia para el 1-0. En el juego sin balón, el centro del campo alemán volvió a mostrarse desorientado una y otra vez. Nota: 3.

Equipo de la DFB, notas contra Países Bajos: Joshua Kimmich

Regresó del lateral derecho al centro del campo y allí enriqueció el juego alemán con buenos pases. Su cambio de orientación hacia Treu fue el punto de partida del 1-0 de Nmecha. Pero Kimmich tampoco aportó la necesaria protección defensiva. Nota: 3.

Equipo de la DFB, notas contra Países Bajos: Nadiem Amiri

Entró a última hora en el once inicial porque Jamal Musiala se quejó de problemas en el muslo durante el calentamiento. Cubrió la zona interior izquierda, pero allí apenas entró en contacto con el balón. Al menos, en la jugada previa a la clarísima ocasión de Adeyemi dejó libre a Brown con un pase genial. Nota: 4.

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Equipo de la DFB, notas contra Países Bajos: Karim Adeyemi

Al principio agitó el flanco derecho con una movilidad similar a la mostrada recientemente en el FC Barcelona. Adeyemi participó en la jugada del 1-0, pero después desperdició completamente solo, desde unos diez metros y tras un pase perfecto de Brown, una clarísima ocasión para el 2-0. A partir de ahí, bajó mucho su nivel. Nota: 4.

Equipo de la DFB, notas contra Países Bajos: Kai Havertz

El delantero centro de Alemania no entró en el partido en ningún momento. Se dejó ver por primera vez cuando en el minuto 22 cayó al suelo tras una durísima entrada de Quinten Timber en la rodilla y el muslo. Havertz lo intentó de nuevo, pero poco después tuvo que retirarse. Nota: 4.

Equipo de la DFB, notas contra Países Bajos: Kevin Schade

Fue sustituido en el 64 en su sexto partido internacional, tras una actuación en líneas generales discreta. Nota: 4.

Equipo de la DFB, notas contra Países Bajos: suplentes

Younes Ebnoutalib: Entró en el 30 por el lesionado Havertz y estuvo metido de lleno desde el primer momento. Solo un minuto después de entrar, se topó con Bart Verbruggen con un buen disparo desde un ángulo cerrado. Después, Ebnoutalib desapareció. Nota: 4.

Chris Führich: Entró en el 63 por Schade. Nota: 4.

Anton Stach: También sustituyó a Nmecha en el 63 y se colocó en el centro del campo. Nota: 4.

Serge Gnabry: Seis días después de su regreso con el FC Bayern, Gnabry también tuvo sus primeros minutos con el equipo de la DFB. Entró en el 80 por Adeyemi. Antes del empate, cometió la pérdida de balón decisiva. Sin calificación.

Yannik Engelhardt: Debutó con la DFB al entrar por Amiri en el 80. Sin calificación.